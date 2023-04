Stangata UEFA alla Juventus, Calvo a gamba tesa: “Sentenze già scritte”

Le parole di Francesco Calvo poco prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus. Ecco quanto dichiarato dal dirigente bianconero

Una partita che potrebbe promettere scintille, se non altro da un punto di vista motivazionale. Inter e Juventus si affrontano per la quarta volta in stagione, nella gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Poco prima del fischio d’inizio, ai microfoni di Mediaset Infinity ha preso la parola Francesco Calvo, Chief Football Officer del club bianconero. Ecco le sue parole:

BILANCIO STAGIONE – “Fare un bilancio è difficile prima di questa stagione, ci sono stati alti e bassi. Siamo nei primi quattro in campionato, ancora in corsa per due trofei. In questo momento siamo contenti del percorso fatto, il bilancio definitivo lo trarremo a fine stagione”.

INDISCREZIONI SULLA POSSIBILE PUNIZIONE UEFA? La premessa è che sul tema non abbiamo novità. Mi fa piacere che le si chiami indiscrezioni perché le ho lette anche io su un quotidiano sportivo ma mi sembravano sentenze già scritte. Le reputo anche io indiscrezioni ma non abbiamo novità in merito.”

PARTITA DECISIVA ANCHE IN CHIAVE MERCATO? In ottica mercato non è decisiva. Sappiamo che abbiamo una squadra forte che questa sera può vincere. Poi la programmazione sulla prossima stagione la facciamo con calma negli uffici, senza pressioni. Sappiamo che la squadra è sempre migliorabile ma siamo concentrati su questa stagione. Come si fa a lavorare in chiave futura? La Juventus come società ha una solidità tale che ci permette di programmare indipendentemente dall’esito della stagione.”