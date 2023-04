Roma, l’esito degli esami di Dybala e Llorente

E’ arrivato il responso degli esami cui si sono sottoposto Llorente e Dybala dopo gli infortuni subiti nella gara contro l’Atalanta

La Roma si ritrova in piena emergenza in vista del big match Champions contro il Milan. La squadra di Mourinho è tornata da Bergamo non soltanto con la sconfitta in casa dell’Atalanta, ma anche con il carico degli infortuni di Llorente e Dybala.

Entrambi i calciatori sono stati sottoposti quest’oggi agli accertamenti per valutare le loro condizioni. Non buone le notizie per il difensore che è alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Per Dybala, invece, la risonanza ha escluso la presenza di lesioni alla caviglia sinistra.

Roma, Dybala punta il Milan

Come raccontato da Calciomercato.it, le condizioni dell’argentino saranno valutate giorno dopo giorno in vista della sfida ai rossoneri. Al momento, trapela un certo ottimismo sulla presenza in campo, o quanto meno tra i disponibili, della Joya per la gara in programma sabato pomeriggio alle ore 18.

Le due squadre sono appaiate a quota 56 punti con un vantaggio di due lunghezze sull’Inter, sesta, e di quattro sull’Atalanta, settima. Il tutto in attesa di quel che accadrà alla Juventus e della nuova decisione della Corte di Appello Federale.