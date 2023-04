Marotta ‘avvisa‘ Inzaghi: “C’è un aspetto sicuramente negativo”

Le parole di Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus. Dal bilancio della stagione al giudizio su Inzaghi: il punto del dg nerazzurro

Con una semifinale di Champions League già in tasca e un quarto posto ancora da conquistare, l’Inter di Simone Inzaghi si presenta alla gara di ritorno del match di Coppa Italia contro la Juventus con la volontà di giocarsi le proprie chances. Sono tanti gli argomenti toccati da Beppe Marotta nel corso della consueta intervista pre-partita ai microfoni di Mediaset Infinity:

BILANCIO STAGIONE – “Abbiamo un piccolo campionato che tocca 5-6 squadre che significa toccare il quarto posto almeno. Traguardo importante per la società e per il prestigio: bilancio positivo.”

INZAGHI PROMOSSO? “Non siamo a scuola dove ci sono promossi, rimandati o bocciati. Con un allenatore si instaura un rapporto di fiducia, e la fiducia è totale e piena. Inzaghi sta facendo un buon lavoro e ripeto: c’è questa discontinuità di risultati in campionato, un aspetto sicuramente negativo ma dobbiamo valutare la stagione nella sua pienezza. Abbiamo ancora diverse partite di campionato dove abbiamo modo e tempo di recuperare e quindi ad oggi non possiamo che definire positivo il percorso di Inzaghi.

LUKAKU E LA DECISIONE DI GRAVINA – “Secondo me Gravina ha preso una decisione molto saggia che riporta tutto in una giustizia. C’è un regolamento non scritto, di condotta etico-sportiva al quale tutti i protagonisti si devono attenere.”

Qual è il motivo per cui non parte dall’inizio? “Sono scelte che competono all’allenatore ed è giusto rispettarle. Lui giudica in modo responsabile in base alle prestazioni degli ultimi giorni. Questo genere di partite possono anche trovare continuità dopo i 90 minuti, nei supplementari: quindi è giusto che l’allenatore gestisca in modo ponderato i giocatori. Se partisse dall’inizio potrebbe trovare una carica diversa, ma è un professionista e anche a gara in corso dimostrerà di essere all’altezza del ruolo con impegno, motivazioni e qualità tecnico-tattiche.”

TIFOSI ARRABBIATI per la GESTIONE DEI BIGLIETTI IN CHAMPIONS? Mi giunge nuova. Non so bene come i miei collaboratori stiano gestendo, noi siamo disponibili verso i tifosi e le loro esigenze ma nel rispetto delle normative vigenti”.