“Inzaghi via anche se vince la Champions”: la sentenza è impietosa

Il destino di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è già segnato a prescindere ai risultati: l’annuncio sorprendente

Derby d’Italia atto quarto in questa stagione. L’Inter sfida la Juventus a San Siro per conquistare la finale di Coppa Italia. Tutto aperto, si riparte dall’1-1 di tre settimane fa a Torino. Una gara dai grandi significati che apre un ciclo di partite fondamentali e durissime per i nerazzurri, per raggiungere obiettivi importanti per la squadra e per il futuro del tecnico Simone Inzaghi. Che però apparirebbe già segnato, al di là di come vada a finire.

Ne è convinto il giornalista Rai Mario Mattioli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ sostiene come l’addio del tecnico ai nerazzurri sia praticamente cosa fatta: “Ho la sensazione che l’Inter abbia già deciso per l’addio di Inzaghi. In campionato troppi passi falsi, una squadra discontinua. Potrebbe anche vincere Coppa Italia e Champions League e secondo me potrebbe anche non bastargli per la conferma”. Uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Inter, Inzaghi sull’orlo del baratro: il tour de force che definirà il suo futuro

Di sicuro, è vero che la posizione dell’allenatore ha perso di solidità con i risultati contraddittori di questa stagione.

Una Supercoppa conquistata, grandi partite come quella con il Napoli capolista e una Champions da protagonista, con la possibilità di conquistare una finale che a inizio stagione sarebbe stata indicata come una chimera. Ma anche passi falsi clamorosi nelle gare meno importanti, che hanno sancito una distanza dalla vetta ritenuta eccessiva dalla società. Ora, una lunga serie di partite che potrebbero dare un senso diverso alla stagione. Quella di stasera, quindi gli scontri con Lazio, Roma, Atalanta e Napoli in campionato. In mezzo, il doppio derby di Champions contro il Milan. Un finale al cardiopalma, in cui la linea di demarcazione tra la gloria e il fallimento totale è davvero sottilissima. Da stasera, si inizierà a scoprire se l’Inter potrà regalarsi una primavera da sogno o da incubo.