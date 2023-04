Inter-Juve ad alta tensione, ma lo scambio fa felici tutti

Semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, la tensione è palpabile e può alimentarsi con lo scambio tra rivali

Una gara certamente non normale. Inter e Juventus è sempre una partita che fa parlare e gli strascichi lasciati da quanto successo in campionato e nell’andata di Coppa Italia.

Stasera a San Siro va in scena la semifinale di ritorno dopo l’1-1 di Torino. In palio c’è il posto di primo finalista nella coppa nazionale, in attesa di quella che sarà la sfida di ritorno tra Fiorentina e Cremonese, con i viola nettamente favoriti visto anche il risultato dell’andata (0-2 per i viola allo Zini).

Sondaggio CM.IT, scambio Lautaro-Vlahovic

Abbiamo incentrato il nostro sondaggio sul nostro canale Telegram proprio sulla gara tra Inter e Juventus. In particolare abbiamo chiesto, in ambito fantamercato, quale scambio converrebbe ad entrambe le società.

E la risposta lascia pochi dubbi. Per il 46% dei votanti, lo scambio che più conviene è quello tra centravanti, con Vlahovic all’Inter e Lautaro Martinez alla Juventus. Per il 23% invece tra gli scambi da fantamercato che coinvolgono Juventus e Inter, quello maggiormente conveniente riguarda invece due giocatori della Nazionale italiana, ossia Chiesa e Barella. Della Nazionale fa parte anche Dimarco, il cui scambio con Kostic è stato scelto dal 17% dei votanti. All’ultimo posto invece c’è lo scambio tra Bremer e Bastoni, votato dal 15% degli utenti.