DIRETTA Coppa Italia, Inter-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Prima semifinale di ritorno della Coppa Italia tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Allegri: si parte dall’1-1 dell’andata

Dopo i rispettivi impegni nelle coppe europee e nell’ultimo turno del campionato di Serie A, l’Inter e la Juventus scendono nuovamente in campo per disputare la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla conquista della semifinale di Champions League, dove affronteranno il Milan di Stefano Pioli nel derby tutto italiano, e dalla rotonda vittoria ottenuta sul campo dell’Empoli di Paolo Zanetti: 3-0 il risultato finale, doppietta per Romelu Lukaku e gol di Lautaro Martinez a sigillare la sfida. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri, semifinalisti di Europa League dopo aver eliminato lo Sporting Club de Portugal, arrivano all’appuntamento dopo la cocente sconfitta patita nel finale all’Allianz Stadium contro il Napoli di Luciano Spalletti. Terzo ko consecutivo per la squadra piemontese. Per quanto riguarda questa partita di Coppa Italia, si parte dall’1-1 dell’andata, reti segnate da Juan Cuadrado, oggi assente per squalifica, e Romelu Lukaku su rigore. Un sfida che si preannuncia decisamente calda, visti anche tutti gli accadimenti della sfida disputata a Torino il 4 aprile scorso. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. All. Allegri

ARBITRO: Daniele Doveri

Coppa Italia, Inter-Juventus: dove vederla in TV

Grande attesa per questo derby d’Italia tra Inter e Juventus che vale l’accesso alla finale della Coppa Italia: chi uscirà vincitore da questo confronto, se la vedrà con una tra Fiorentina e Cremonese, con i viola in vantaggio di due gol dopo la sfida d’andata. Chi vorrà gustarsi questo match, dovrà sintonizzarsi su Canale 5, dunque visibile in chiaro, mentre sarà disponibile in streaming sull’app Mediaset Infinity. Calcio d’inizio alle ore 21.