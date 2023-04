Bonucci sostituito e stizzito, diverbio con Allegri: ecco cosa è successo

Il motivo del cambio di Bonucci e la reazione del difensore della Juventus non sono passate inosservate. Tutti i dettagli

La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia sta entrando nella sua fase conclusiva. Al momento l’Inter conduce le operazioni in virtù della rete messa a segno da Dimarco, abile a gelare Perin da pochi passi. Soprattutto nella prima frazione di gioco la Juventus ha trovato non poche difficoltà a trovare spazi invitanti nella metà campo avversaria. La scelta di Allegri, che ha varato un approccio piuttosto conservativo soprattutto nei primi 45 minuti, non ha pagato.

Ha sorpreso la decisione del tecnico livornese di affidarsi a Leonardo Bonucci dal primo minuto, lasciando in panchina Danilo. L’esperto centrale bianconero ha provato a tenere a bada Lautaro e compagni, trovando difficoltà soprattutto nei primi minuti. Con il baricentro molto basso, poi, Bonucci non è riuscito a fare la differenza neanche in fase di impostazione, visto che è stata l’Inter ad avere il pallino del gioco in mano. Allegri ha poi provato a ribaltare le carte in tavola, inserendo Milik all’inizio del secondo tempo. A circa venti minuti dal novantesimo, poi, Danilo ha fatto il suo ingresso in campo proprio al posto di Bonucci. Il difensore viterbese, però, non ha digerito il cambio.

In realtà Allegri, avendo visto Bonucci sofferente da un punto di vista fisico, ha mandato a scaldare Danilo. Poco prima dell’ingresso in campo di Danilo, però, Bonucci ha rassicurato Allegri sulle sue condizioni: “Aspetta a fare il cambio”. La sostituzione, però, era già avvenuta, con Bonucci che è tornato in panchina scuro in volto, piuttosto contrariato.