Bomba Inter, Brozovic diventa bianconero: fissata la cifra

Marcelo Brozovic non è più al centro dell’Inter e, dopo il Barcellona, un altro club è pronto a strapparlo ai nerazzurri

L’Inter è attesa dal momento assolutamente decisivo della stagione, tra campionato e coppe. Stasera il ritorno contro la Juventus che vale la finale di Coppa Italia che sarebbe l’ennesima per i nerazzurri e soprattutto Simone Inzaghi. Tra due settimane invece il derby storico col Milan in semifinale di Champions League e nel frattempo tanti scontri diretti in campionato (domenica con la Lazio e il 6 con la Roma). Che, anche se non sembra, è sulla carta la competizione più importante per l’Inter. Perché finire fuori dai primi quattro posti sarebbe una tragedia sportiva, ma soprattutto economica.

Anche con la qualificazione in Champions l’Inter dovrebbe comunque cedere più di qualche giocatore e chiudere in super attivo il bilancio del mercato estivo. A maggior ragione se dovesse arrivare solo l’Europa League. Tanti gli indiziati a lasciare i nerazzurri, a partire da Lukaku che ovviamente non porterebbe soldi ma il suo futuro condiziona in maniera importante le strategie di Marotta. Poi Correa, Dumfries e Brozovic con il croato che gode ancora di ottimo mercato. E l’Inter si sta convincendo di poterne fare a meno dopo gli ultimi mesi. Il croato è stato spessissimo ai box, quando è tornato ha sostanzialmente perso il posto da titolare e non è più l’uomo imprescindibile. E le sue prestazioni infatti non sono state di livello. Ora anche un’altra formazione estera è pronta a prenderlo.

Il Newcastle punta Brozovic: la situazione

Brozovic ha rinnovato alcuni mesi fa il contratto, è in scadenza 2026 e da quel punto di vista l’Inter è più che tranquilla. Come vi abbiamo raccontato, nel vertice tra i nerazzurri e il Barcellona si è parlato nuovamente del croato che Xavi considera ancora come uno dei principali candidati per il dopo-Busquets.

Anche in Premier, però, monitorano la situazione dell’ex Dinamo Zagabria. Oltre al Liverpool, come riporta ‘calciomercatoweb.it’, il Newcastle ha messo gli occhi su Brozovic. L’Inter lo valuta circa 35 milioni di euro, ma i soldi non sono ovviamente un problema per i bianconeri. I Magpies sono al terzo posto, a +5 sull’Aston Villa e con due partite ancora da recuperare rispetto ai Villans. Per cui la Champions è praticamente da ritenersi traguardo quasi acquisito. Questo darà ulteriore slancio alle finanze del Newcastle, che vuole un altro centrocampista di livello ed esperienza come Brozovic, che può alternarsi o anche giocare in coppia con Bruno Guimaraes. E l’Inter avrebbe parecchio bisogno di un incasso del genere, che sarebbe praticamente tutta plusvalenza, per un giocatore ormai non più al centro del progetto.