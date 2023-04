Basta un gol di Dimarco e l’Inter vola in finale: Juventus assente ingiustificata

Si è conclusa da pochi istanti la semifinale di ritorno di Coppa Italia: a San Siro decide un gol di Dimarco.

La prima finalista di Coppa Italia è l’Inter. I nerazzurri stendono la Juventus grazie alla rete di Dimarco, che al 15′ con un tocco da biliardo insacca un gol che era nell’aria.

L’Inter parte meglio dai blocchi e comincia a macinare calcio. Assuefatta da uno schieramento tattico eccessivamente conservativo, la Juventus si rintana nella propria metà campo ma fatica molto ad uscire dal guscio. I nerazzurri sfiorano il vantaggio con Lautaro Martinez prima di trovare il gol che imprime la sterzata al match grazie a Dimarco. L’ex esterno dell’Hellas Verona, imbeccato perfettamente da Barella, spiazza Perin con un colpo da biliardo che non lascia scampo all’estremo difensore della Juventus.

La Juventus incassa il colpo e fatica a reagire. L’Inter non affonda e tiene aperta la contesa. I cambi di Allegri, però, non riescono a risollevare la contesa. Il tecnico livornese getta nella mischia Milik, ma anche l’attaccante polacco non riesce a rendersi pericoloso, imbrigliato dall’attenta retroguardia di Inzaghi. Anzi, è proprio l’Inter ad avere le migliori occasioni nella ripresa: provvidenziale ancora una volta Perin, autore di una parata strepitosa con cui disinnesca un colpo di testa da pochi passi. Lenti e prevedibili, gli ospiti si fanno vedere solo con un uno-due abbozzato tra Chiesa e Milik, intercettato da Onana. Festeggia l’Inter, che ha avuto sempre in mano il pallino del gioco: male la Juve, abulica e mai realmente pericolosa.