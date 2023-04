Ancelotti su tutte le furie, il Real Madrid a rischio

Problemi per Carlo Ancelotti al Real Madrid, il tecnico infuriato: e adesso i ‘Blancos’ rischiano, cosa è successo

Come al solito, il Real Madrid di Ancelotti è in corsa per concludere la stagione in maniera importante, con diversi trofei ancora in ballo. I ‘Blancos’ disputeranno tra dieci giorni la finale di Coppa del Re contro l’Osasuna e in Champions League riproporranno la sfida al Manchester City in semifinale per regalarsi un biglietto per l’atto conclusivo di Istanbul. In campionato, invece, è arrivata probabilmente la resa definitiva, con strascichi polemici non di poco conto.

Nell’anticipo del turno infrasettimanale, ieri, il Real è stato sconfitto malamente dal Girona per 4-2. Serata leggendaria per l’attaccante dei catalani Castellanos, autore di tutte e quattro le reti dei suoi. Prestazione horror della squadra di Ancelotti soprattutto in difesa, con errori di posizionamento assai gravi e in generale una intensità molto ridotta. Il Real, a sette giornate dalla fine, può scivolare a -14 dal Barcellona, ormai a un passo dal titolo. Al termine della partita, come riferito da ‘El Chiringuito’, l’umore di tutta la squadra era nero. Al punto da lasciare lo stadio senza rispondere alle domande dei giornalisti, come previsto dalla prassi. La Liga potrebbe dunque sanzionare il club con una ammenda per il comportamento dei tesserati.

Il Real Madrid abdica a Girona, Champions o meno sarà rivoluzione per la banda di Ancelotti

Una serata nera che apre qualche crepa in vista del finale di stagione, con un equilibrio mentale da ritrovare in fretta e impone riflessioni sul rendimento di alcuni giocatori.

Qualche rotazione era necessaria da parte di Ancelotti in un periodo denso di impegni, ma alcuni hanno reso decisamente al di sotto delle aspettative. Giocatori come Toni Kroos e Nacho, ad esempio, sembrano arrivati al capolinea della loro avventura madridista. Asensio era chiamato a una grande prova per confermare i progressi e guadagnarsi la conferma, ma ha decisamente fatto un passo indietro piuttosto netto. Il portiere Lunin non ha avuto responsabilità evidenti sui gol, ma non è sembrato saper guidare la difesa come Courtois. Occhio agli sviluppi di mercato dalle parti di Valdedebas.