Stangata Juve e risposta ufficiale dell’Uefa: “È molto grave”

Tengono sempre banco le varie problematiche giudiziarie in casa Juventus, che potrebbe essere sanzionata dall’Uefa: nuovo attacco pesante

La Juventus deve immediatamente rialzarsi dopo la bruciante sconfitta per mano del Napoli targato Luciano Spalletti. L’esito della sfida dell’Allianz Stadium è stato lo stesso di quella andata in scena il 22 aprile del 2018. In quel caso a decidere la contesa fu, sempre in extremis, Kalidou Koulibaly.

Stavolta, invece, ci ha messo il proprio zampino Giacomo Raspadori, che letteralmente ammutolito l’intero impianto bianconero. E nella stagione ancora in corso i partenopei riusciranno finalmente a mettere le mani sullo Scudetto, un trofeo che inseguivano da tantissimi anni. ‘La Vecchia Signora’, dal canto suo, spera di poter raggiungere la qualificazione alla massima competizione europea. In tal senso, il verdetto momentaneo del Collegio di Garanzia del CONI consente di proseguire il lavoro sul campo con un po’ più di serenità, in attesa del giudizio definitivo da parte della Corte d’Appello Federale (per cui non è stata ancora stabilita una data precisa).

I bianconeri, nel frattempo, devono assolutamente tornare alla vittoria in campionato: l’ultima risale allo scorso sabato primo aprile, quando Massimiliano Allegri e i suoi calciatori hanno superato di corto muso il Verona targato Marco Zaffaroni grazie alla rete firmata da Moise Kean. Ad ogni modo, non è da escludere che il club di Exor subisca prossimamente una sanzione dall’Uefa per via del secondo filone delle indagini, legato alla famosa manovra stipendi. Alcuni parlano già di stangata in arrivo per la Juventus e ciò ha generato non poche polemiche, dato che si tratta più che altro di supposizioni per il momento.

Juventus e la stangata Uefa: Campi va giù duro a Tv Play

A tal proposito, il giornalista Graziano Carugo Campi si è espresso molto duramente sull’argomento in questione, attraverso il proprio profilo Twitter: “Parlare di stangata è molto grave. La Uefa si prepara a giudicare, non a stangare la Juventus. Utilizzare il termine Eurostangata è un qualcosa di volgare e bugiardo, dal quale la Uefa stessa dovrebbe prendere le distanze ufficialmente“.

Il collega, poi, ha rimarcato il concetto ai microfoni di Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Parlare in questo modo fa inc*****e i tifosi, in un momento in cui i tifosi non vanno fatti arrabbiare. Si sta ammazzando il bello del calcio. Parlare di eurostangata significa anticipare una sentenza che adesso non esiste. E questo vuol dire non essere persone oneste. A Torino, però, non sanno interfacciarsi con la comunicazione in genere da parecchio tempo“.