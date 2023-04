Scoppia il caos negli spogliatoi, aggressione choc all’arbitro: “Colpo ai genitali”

Scoppia il caos negli spogliatoi, aggressione choc all’arbitro italiano Massa: “Colpo ai genitali”. L’episodio e il referto

Ha del clamoroso quanto successo nel weekend ed accaduto all’arbitro italiano Davide Massa.

L’episodio riguarda il derby greco tra Olympiacos ed Aek Atene, gara valida per i playoff del campionato e conclusa nel caos dopo la vittoria per 3-1 della squadra ospiti. Ad arbitrare il match era l’italiano Davide Massa, bersaglio di forti critiche da parte dell’Olympiacos. Secondo quanto riferito dal portale greco ‘Sdna’, riportando il referto arbitrale di Massa, nel tunnel degli spogliatoi il fischietto italiano avrebbe ricevuto “un colpo ai genitali“. Il documento recita che “dopo il terzo gol segnato dalla squadra in trasferta, oggetti (bottiglie d’acqua e palloni di plastica) sono stati lanciati in campo dagli spalti. Al 90+6′ ho deciso di chiudere la partita, in quanto mi sono reso conto del possibile ingresso in campo dei tifosi della squadra di casa”.

Olympiacos-Aek Atene, aggredito l’arbitro Massa: l’episodio

Clamoroso, dunque, quanto accaduto in Grecia con protagonista il direttore di gara italiano, che ha documentato tutto nel referto di fine partita.

Il documento termina così: “Al termine del match i tifosi della squadra di casa sono entrati in campo e noi ci siamo diretti direttamente verso il tunnel che conduce agli spogliatoi. Entrando nel tunnel in cui c’erano molte persone, ho sentito un colpo sui genitali senza capire chi me lo abbia dato”.