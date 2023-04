Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 25 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 25 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al caso Juventus ed il fronte UEFA: Ceferin starebbe già preparando l’esclusione dalle coppe dei bianconeri per almeno una stagione. A Nyon aspetteranno ancora che la giustizia italiana faccia il proprio corso, ma ad un certo punto bisognerà confermare la lista delle squadre partecipanti alle prossime coppe europee. Verosimilmente, riferisce la rosea, verso fine giugno la massima organizzazione europea potrebbe cominciare a muoversi per conto proprio.

L’apertura odierna del Corriere dello Sport è invece tutta per il Napoli: manca solo l’aritmetica per lo Scudetto, ma in città è già cominciata la festa di squadra e tifosi al rientro da Torino. Focus anche sul posticipo del lunedì tra Atalanta e Roma: la squadra di Gasperini si impone per 3-1 e infiamma la corsa Champions, che comprende ora anche i bergamaschi oltre a Milan ed Inter. Mourinho, in piena emergenza infortuni, fallisce l’aggancio alla Juventus al terzo posto in classifica.

Infine, su Tuttosport la prima pagina è dedicata al caso Lukaku e alla lotta contro il razzismo. La Juventus ha collaborato con la Digos e la Questura di Torino per i 171 Daspo, ci si interroga sugli altri stadi di Serie A. Domani sera si torna in campo per la decisiva sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 25 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Inghilterra, l’apertura del Daily Express è sul valzer delle panchine: il Tottenham esonera anche Stellini, mentre il Chelsea sembra aver scelto Pochettino per la prossima stagione. Il quotidiano spagnolo AS dedica la propria prima pagina a Marco Asensio, ancora in scadenza di contratto col Real Madrid.