Nuovo ricorso ufficiale contro la FIGC: classifica a rischio

Il club ha rilasciato il comunicato ufficiale in merito alla propria decisione, ecco come potrebbe cambiare le sorti della classifica del campionato

A seguito della delibera da parte del Tribunale federale nazionale di imputare tre punti di penalizzazione al club per il mancato pagamento dell’Irpef e alcuni stipendi in relazione al periodo novembre e dicembre 2022, la Reggina ha prontamente attivato i propri legali per muovere atto di ricorso ufficiale.

Secondo quanto si apprende dai canali web della società calabrese, è stato presentato nella serata di ieri l’appello avverso alla decisione del Tfn in seguito alle segnalazioni del Covisoc. L’udienza verrà prontamente fissata al cospetto della Corte Federale d’Appello una volta che saranno visionati i punti all’ordine del giorno. Nella circostanza della sanzione in primo grado, venne inibito anche l’amministratore delegato e legale Paolo Castaldi in qualità di rappresentante pro tempore.

Reggina a rischio playoff, decide la Corte Federale

Questa mossa, lanciata sotto l’attenta supervisione del presidente Marcello Cardona, potrebbe stornare indietro alla Reggina i tre punti persi, aggiornando nuovamente la situazione della classifica di Serie B.

Il club è attualmente sito all’ottavo posto con 46 punti. La restituzione di quelli mancanti potrebbe quindi portare gli uomini di Filippo Inzaghi a godere di almeno un paio di posizioni in più in classifica al di sopra di Pisa e Cagliari. Resta viva la speranza di non mettere a rischio la partecipazione ai playoff, in funzione di una potenziale promozione in Serie A per il prossimo anno.