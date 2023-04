Napoli-Salernitana e Inter-Lazio in contemporanea: decisione in arrivo

Settimana cruciale per lo scudetto, chiesta la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio domenica: le ultime dalla Lega calcio

Il Napoli è ormai vicinissimo allo scudetto, che potrebbe celebrare già nel weekend in caso di vittoria con la Salernitana e mancata vittoria della Lazio in casa dell’Inter. Il derby campano è in programma al momento sabato alle ore 15, con Inter-Lazio prevista per domenica alle ore 12.30. Il Comune di Napoli ha avanzato richiesta alla Lega calcio per la contemporaneità delle sfide per motivi di ordine pubblico e per meglio gestire la festa scudetto da parte dei tifosi.

Del tema abbiamo parlato su Tv Play, con indiscrezioni molto interessanti riportate da Marco Giordano, che riportano quali sono i problemi sul piatto in merito a una decisione piuttosto complessa: “Abbiamo avuto accesso a fonti interne alla Lega Serie A relativamente alla contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio – ha spiegato – C’è il desiderio di trovare una quadra e ci si sta lavorando. La giornata decisiva sarà quella di domani, per prendere una decisione in un senso o in un altro. In Lega si sta discutendo, c’è molto dibattito. Il problema è televisivo, ma Sky e DAZN stavolta non c’entrano. La necessità sarebbe quella di cambiare palinsesto a ben 60 tra broadcaster di tutto il mondo, con contratti con emittenti straniere che andrebbero modificati. Oltre allo spostamento di Udinese-Napoli prevista per martedì 2 maggio“.

Ha poi preso la parola Ciro Troise che ha illustrato l’unica possibilità perché il tutto avvenga: “Non mi risulta ci sia tutta questa grande volontà da parte della Lega di prendere una decisione in tal senso. Cambierebbe qualcosa solamente con un provvedimento da parte del Prefetto motivato per problemi di ordine pubblico. Se questo ci fosse, la Lega Serie A non si opporrebbe. Se parliamo di un accordo da trovare, non credo che la cosa si farà”.