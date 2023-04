Napoli pronta alla festa scudetto: la richiesta del Comune per cambiare la data

Nel prossimo weekend può arrivare la certezza matematica dello scudetto, ma il Napoli è legato al risultato della Lazio

La festa del Napoli è già partita in città dopo la vittoria in casa della Juventus che da sola basta a far saltare di gioia un intero popolo. Se questi tre punti poi vogliono dire scudetto quasi aritmetico allora ecco il via libera alle scene che abbiamo già visto stanotte.

Gli azzurri di Spalletti hanno festeggiato negli spogliatoi e sotto il settore ospiti, poi hanno abbracciato i propri tifosi che in circa diecimila li hanno attesi all’aeroporto per poi scortarli in città. Di Lorenzo è stato il simbolo e il portavoce della festa, ha preso il megafono facendo partire i cori, poi sui social dai giocatori è stato un continuo pubblicare le immagini più belle. Dicevamo manca solo l’aritmetica, che probabilmente arriverà il prossimo weekend. Come? Basterà che sabato il Napoli batta la Salernitana e che il giorno dopo la Lazio non batta l’Inter. Due risultati decisamente plausibili. Ma proprio per questo il Comune ha già inoltrato richiesta per posticipare il match degli azzurri affinché si giochi in contemporanea con quello di San Siro, che invece è fondamentale per la Champions. In questo modo i napoletani avrebbero la possibilità di festeggiare già al Maradona.

Napoli-Salernitana, la richiesta per spostare il match in contemporanea a Inter-Lazio

La notizia si è sparsa in queste ore e in realtà è diventata anche ufficiale. A rendere nota la richiesta formale – per motivi di ordine pubblico – è stato il comunicato della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile.

“In considerazione della oramai probabile ed imminente vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea ed al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri di calcio della 32sima giornata di Serie A, si chiede di valutare l’opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della FIGC, per considerare il posticipo della gara di campionato Napoli vs Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12:30, in concomitanza con l’incontro di calcio Inter-Lazio”, si legge sul comunicato.

“A tal fine, si chiede, ai responsabili in indirizzo di prevedere il prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 della Metropolitana, così da consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando, in tal modo, il congestionamento del traffico stradale. In attesa di riscontro e sempre nell’ottica di collaborazione, si porgono distinti saluti”. Anche il Napoli è pronto a parlarne con il Comune per decidere una strategia comunque da seguire. Un’altra delle ipotesi è quella di aprire invece il Maradona anche per Inter-Lazio. La richiesta è stata già inoltrata al Prefetto di Napoli, al Questore, al Sindaco, all’Assessore alla Legalità e all’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile.