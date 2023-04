Juventus penalizzata due volte: “Hanno gestito malissimo”

In casa Juventus tengono sempre banco le varie problematiche giudiziarie, che riguardano direttamente la società bianconera: nuovo annuncio

La Juventus è chiamata ad assimilare immediatamente il ko contro il Napoli all’Allianz Stadium. I bianconeri targati Massimiliano Allegri hanno messo a referto una sconfitta che pesa non poco sul morale, dato che si trattava di una gara estremamente sentita da entrambe le squadre in lotta.

Il trainer livornese, a dimostrazione di ciò, era visibilmente amareggiato e abbattuto nel post partita. Ma nulla è perduto ovviamente, a maggior ragione dopo la restituzione dei quindici punti di penalizzazione da parte del Collegio di Garanzia del CONI. Una decisione momentanea, con ‘La Vecchia Signora’ che adesso attende il verdetto definitivo della Corte d’Appello federale. Quest’ultima potrebbe mettere in atto una rimodulazione della pena e la società bianconera, dal canto suo, spera di poter partecipare alla Champions League della prossima stagione.

Sulle varie problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente il club di Exor si è così espresso l’avvocato Paco D’Onofrio, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play. D’Onofrio, per cominciare, ha detto la sua sul possibile patteggiamento della Juventus: “Tecnicamente è una soluzione. Se avviene prima del deferimento, si può ottenere fino al 50% di quello che sarebbe stata la sanzione prevista. Io credo che la Juventus non patteggerà, parlo di una mia sensazione. Vorrebbe dire ammettere una responsabilità che nel secondo filone è difficile da dimostrare“.

Juventus, D’Onofrio a Tv Play: “Mi sono fatto un’idea di grande confusione”

L’avvocato, inoltre, ha commentato duramente la gestione di questa intricata vicenda: “È stata gestita malissimo e lascerà un’incertezza. Mi auguro che ci sarà una gestione saggia per quanto riguarda il secondo filone, quello relativo agli stipendi“.

Continua: “Bisogna evitare che questi due filoni incidano su due campionati differenti. Perché a quel punto la Juventus verrebbe penalizzata in questo campionato per la prima contestazione e nel prossimo campionato per la seconda, a causa di una gestione dei tempi incerta“. Infine, una previsione di D’Onofrio sul verdetto finale della Corte d’Appello Federale: “La mia previsione è che intorno alla metà di maggio ci sarà questo secondo pronunciamento della Corte Federale“.