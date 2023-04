Danilo cuore d’oro: il gesto che ha fatto commuovere tutti (anche quelli che lo odiano)

Il gesto commovente di Danilo: il capitano della Juventus l’ha fatto davvero ed ha messo d’accordo tutti, anche i detrattori.

Erano in tanti a essere scettici quando nel 2019 la Juventus dette al Manchester City Joao Cancelo per poter acquistare il brasiliano Danilo. A distanza di anni si può dire che l’affare lo abbiano fatto entrambe, con i bianconeri che sono orgogliosi del proprio condottiero sudamericano.

Oltre che per le prestazioni da grande difensore in campo e per la sua leadership, Danilo da qualche tempo a questa parte è apprezzato anche per i suoi gesti di straordinaria generosità.

Il brasiliano infatti da diversi anni a questa parte collabora con una delle onlus più famose della nazione sudamericana: “Voz Futura”. Questo progetto prese forma durante il periodo iniziale della Pandemia per Coronavirus, uno dei peggiori degli ultimi anni.

Danilo, ai microfoni del giornale brasiliano Globo, ha affermato di aver vissuto un periodo molto difficile e l’isolamento lo ha fatto riflettere, capendo che avrebbe potuto fare molto di più per il prossimo. Di cosa si tratta nello specifico “Voz Futura” e perché è importante sostenerla?

Voz Futura progetto Danilo, cos’è?

L’idea di “Voz Futura” è quella di aiutare tutte quelle persone che ogni giorno nel mondo soffrono di disturbi mentali. Non deve essere considerato come un argomento tabù o del quale ci si debba vergognare, anzi è importante sapere che esistono delle associazioni pronte a dare una mano.

Il prestigioso giornale “quotidianosanita.it” ha parlato di un aumento del 10% dei suicidi giovanili in questi anni post pandemia rispetto alle statistiche del 2019. Danilo ha spiegato come grazie a “Voz Futura” abbia potuto aiutare anche il suo ex compagno del Santos Zé Love, giocatore che purtroppo soffre di depressione.

Danilo inoltre, sempre ai microfoni di Globo, ha raccontato come lui voglia poter finanziare quanto più possibile questa associazione. L’obbiettivo è fare in modo che queste persone in difficoltà possano finire nelle mani di esperti in grado di aiutarli.

Lui stesso ha provato sulla propria pelle la brutta esperienza della depressione che ha coinciso con il suo periodo madrileno. In tre settimane infatti avevo commesso due autogol contro Siviglia e Celta Vigo e si sentiva mentalmente distrutto.

Tra i più importanti collaboratori di Danilo, come si evince dalla pagina Instagram di “Voz Futura“, troviamo lo scrittore Pedro Pirim Rodrigues, il designer Felipe Cantieri e la giovane Isabela Bernstein.