Bufera Juventus: “Cinque giornate di squalifica”

Figuraccia Juve e duro attacco ai danni della gestione tecnica, finisce nel mare di critiche anche un difensore non punito dal VAR

La prestazione della Juventus nell’ultima uscita di campionato contro il Napoli, terminata in favore degli ospiti con una rete segnata nel finale, ha rappresentato per molti il culmine della cattiva gestione Allegri in questa stagione.

Partendo da questo, l’ex calciatore Antonio Cassano – ospite della trasmissione ‘BoboTv’ – non ha contenuto il proprio dissenso contro le scelte societarie sull’affidare ancora una volta all’allenatore toscano le redini della panchina bianconera.

“Non posso credere che dall’inizio della partita fino alla fine la Juventus, una delle squadre più forti al mondo sia rimasta ferma a sperare in una ripartenza, un contropiede, contro il Napoli che – sulla carta – non si sarebbe mai avvicinata a risultati simili in questa stagione. Hanno dominato e creando occasioni con coraggio e idee“, ha dichiarato in prima battuta Cassano. Una vergogna, a suo dire, perché l’impianto tattico non è stato sufficiente a garantire un possesso soddisfacente. Su questo il Napoli ha dominato la partita.

Juve, zero alibi: colpe su Allegri e il VAR non funziona

“Tanti pensano che la Juve stia facendo un buon campionato e i quindici punti di penalizzazione hanno minato la serenità mentale, ma non è vero: basta alibi, non si può andare avanti così“, ha poi continuato l’ex Inter e Milan.

“Allegri sbaglia a dire che non meritava quel gol sul finale: lui non deve fare l’allenatore. Non sei la Cremonese o la Sampdoria, chiamata a strappare pareggi. Inimmaginabile che si possa ripartire con lui l’anno prossimo. La società deve prendere provvedimenti per cambiare la situazione, il suo stipendio non è giustificato. Bisogna fare pulizia, a prescindere che vicano o meno l’Europa League“, ha quindi aggiunto con determinazione.

Infine, Cassano ha lanciato una bomba importante relativa al reparto difensivo. Protagonisti Gatti e il VAR, in occasione del contatto al limite col pugno chiuso ai danni di Kvaratskhelia nel primo tempo: “Un sistema che serve soltanto a fare numeri. Se viene usato male, finisci per pensare che non serva a niente. Il difensore della Juventus meriterebbe di restare fuori per cinque giornate. Spero che il Giudice Sportivo prenda provvedimenti“.