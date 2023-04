Assalto ad Onana, il sostituto è stato già scelto

Inter, assalto ad Onana, ma il sostituto dell’estremo difensore camerunense è già stato scelto

Partito indietro nelle gerarchie di inizio stagione, ora Andre Onana si sta pian piano conquistando l’Inter. Il portiere camerunense è diventato un punto fermo nella rosa di Simone Inzaghi ed è pronto a concludere la sua prima stagione in nerazzurro.

Arrivato a parametro zero dall’Ajax la scorsa estate, Onana è seguito con grande interesse da diversi club inglesi. Nei suoi confronti è forte l’interesse del Chelsea, ma anche quello di Manchester United e Tottenham, con l’Inter che lo valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Proprio per via dell’interesse di diversi top club, non è da escludere la possibile partenza, con il club nerazzurro che dovrebbe dunque affidarsi ad un nuovo estremo difensore.

Sondaggio CM.IT, scelto Vicario come post-Onana

Proprio questo l’argomento che ha riguardato il sondaggio proposto ai nostri utenti Twitter. Abbiamo infatti chiesto, in caso di cessione di Onana, su chi dovrebbe puntare la società nerazzurra.

E la scelta è apparsa piuttosto chiara. Guglielmo Vicario infatti è stato scelto come primo nome dal 53,5% dei votanti. Il portiere dell’Empoli, al momento fermo per infortunio, si è confermato con la maglia dei toscani come uno dei migliori portieri del campionato. Al secondo posto è stato votato Kepa Arrizabalaga. Lo spagnolo, scelto dal 20,9%, si è ripreso la maglia da titolare del Chelsea, superando la concorrenza di Mendy, ma i ‘Blues’ sarebbero pronti a proporlo all’Inter (insieme ad un conguaglio economico) proprio per arrivare ad Onana.

Più indietro invece le altre opzioni. Il georgiano Mamardashvili, che potrebbe lasciare il Valencia soprattutto in caso di retrocessione, è stato scelto dal 14% dei partecipanti, mentre un altro portiere italiano, Marco Carnesecchi, in forza alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, è stato votato dall’11,9%.