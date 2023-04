Allegri sbeffeggia il Napoli: il video cancella ogni dubbio

Tensione nel finale tra le panchine di Juventus e Napoli, il video con protagonista Allegri cancella ogni dubbio

Juventus-Napoli non è certamente una partita come tutte le altre. La tensione, in match come questo, è certamente più alta rispetto ad altre sfide.

Tensione che si è vista anche nel finale di gara in cui è successo di tutto. La Juventus era andata in gol con Di Maria, rete poi annullata dopo un consulto al Var dell’arbitro Fabbri. Nel recupero, Cuadrado cade nell’area di rigore partenopea e lamenta un rigore, giustamente non concesso. Sulla ripartenza il colombiano lascia scoperta la propria zona e Raspadori sigla il gol decisivo.

Da lì sono susseguite le polemiche e la tensione, sfociata anche con la furia di Landucci negli spogliatoi. Sfogo che ha portato alla squalifica del vice-allenatore bianconero. Un video amatoriale però ha intercettato Massimiliano Allegri prima di entrare nel tunnel dell’Allianz e ha mostrato quanto il tecnico ha detto alla panchina azzurra: “Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto”. Parole che non nascondono ironia, visto che quello che sta per profilarsi è il grande trionfo azzurro in arrivo dopo 33 anni dall’ultimo successo.