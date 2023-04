Tensione prima di Atalanta-Roma: ecco cosa è successo

Tensione tra le due tifoserie prima del fischio d’inizio di Atalanta-Roma, match che chiude la 31esima giornata di Serie A

Pre-partita turbolento quello di Atalanta-Roma, monday night che chiude al 31esima giornata di Serie A.

Prima che le formazioni di Gasperini e Mourinho entrassero sul terreno di gioco, ci sono stati attimi di tensione tra le due tifoserie. Qualche minuto prima che l’arbitro fischiasse l’inizio del match, infatti, c’è stato un lancio di oggetti tra i sostenitori bergamaschi presenti nella Curva Sud del Gewiss Stadium e quelli giallorossi, stipati nel settore ospiti. Scintille che, fortunatamente, sono rientrate quasi subito, senza causare alcun tipo di danno.

La sfida tra Atalanta e Roma è uno snodo fondamentale per la corsa alla Champions League, soprattutto dopo le vittorie di Inter e Milan. I giallorossi sono chiamati a vincere per conservare il quarto posto in classifica, mentre per i bergamaschi si tratta forse dell’ultimo treno utile per sperare di entrare nelle prime quattro posizioni della classifica.

