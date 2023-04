Nuova penalizzazione Juve: “Gliene levano 3 in più”

Il momento della Juventus è delicato, con il campionato che continua ad essere in sospeso per eventuali penalizzazioni: “C’è l’altro filone”

Immaginare una sfida tra Juventus e Napoli ad otto giornate dalla fine con i bianconeri che fanno turnover in casa, perché il campionato non è più considerabile un obiettivo, non era possibile. Ma è proprio quello che è successo in questa stagione. Il motivo è molto semplice e, allo stesso tempo, estremamente complesso: la giustizia sportiva.

I bianconeri non sanno letteralmente a cosa ambire in campionato, perché tutto è sospeso fino alla prossima decisione della Corte federale d’Appello, come decretato dal Collegio di Garanzia presso il Coni. La squadra di Massimiliano Allegri quando scende in campo non sa se sta lottando per ottenere un posto in Champions League, la qualificazione alla prossima Europa League o addirittura per la salvezza. Un cortocircuito creato dalla giustizia sportiva, che ha sacrificato ogni principio in nome della celerità di intervento. Massimo Zampini ha fatto una riflessione in diretta televisiva su questo argomento.

Zampini sul paradosso della Juventus: “Che li fa a fare i 3 punti?”

Nel post partita di Juventus-Napoli, Massimo Zampini è intervenuto ai microfoni di ‘Pressing’ e ha commentato quanto successo all’Allianz Stadium e soprattutto il momento che stanno vivendo i tifosi bianconeri.

Zampini, infatti, si è concentrato in maniera particolare sulle sensazioni che ottenebrano i supporter della ‘Vecchia Signora’. “Voi immaginate il tifoso juventino, assolto due volte, gli spiegano a gennaio che la giustizia deve avere la velocità, la speditezza, la celerità più che la certezza della prova e 4 mesi dopo gli tolgono questo”. Un sentimento di incertezza che attanaglia anche i giocatori e la società.

La riflessione di Zampini continua. “In più i giornali dicono che anche se fai 3 punti col Napoli te ne levano tre in più: e allora che li faccio a fare? Che la guardo a fare? E poi c’è ancora l’altro filone. Quale dovrebbe essere l’interesse di 10 milioni di spettatori a guardare tutto quello che sta succedendo?”. Insomma, la situazione che si è creata intorno alla Juventus e al campionato italiano ha esaurito completamente l’ambiente bianconero, che ha perso interesse e passione per la stagione in corso.