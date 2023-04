La Roma senza il suo leader, Mourinho sconsolato: “Out diverse partita”

Il tecnico della Roma parla prima del calcio d’inizio del match tra la sua Roma e l’Atalanta, valevole per la trentunesima giornata di Serie A

Prima del calcio d’inizio di Atalanta-Roma, che chiude la trentunesima giornata di Serie A, ha parlato José Mourinho.

I giallorossi, reduci dal successo ai tempi supplementari in Europa League contro il Feyenoord, non potranno contare su uno dei leader della squadra, Smalling: “E’ dura senza di lui – ammette il tecnico portoghese ai microfoni di DAZN -. Oltre a essere bravo tatticamente, è abile nella comunicazione, non lo avremo per tante partite, sicuramente non per le prossime, ma non sappiamo per quanto. Sappiamo i problemi incontrati quando non ha giocato ma dobbiamo fare con i quattro che abbiamo, i tre che giocheranno stasera e Kumbulla”. Un’assenza pesante per una Roma che nelle prossime partite si giocherà praticamente tutto, sia in Italia che in Europa: sabato all’Olimpico arriverà il Milan per un match chiave in ottica Champions League.

Prima, però, c’è da pensare alla sfida di stasera, contro l’Atalanta, cui Dybala non partirà titolare: “Non é al top ma è utilizzabile – afferma Mourinho -. Non è in panchina per far casino ma darci una mano per una trentina di minuti”. La centesima partita in giallorosso del tecnico portoghese inizierà dunque senza l’argentino: “Traguardo importante? L’ho saputo stamani, è stato velocissimo ed è colpa nostra perché abbiamo giocato tante partite in Europa e lo abbiamo fatto con piacere”.