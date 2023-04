Lukaku vuole riprendersi l’Inter: qualche settimana per guadagnarsi il futuro in nerazzurro

Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea in prestito all’Inter, vede il suo futuro ancora in bilico: andiamo a scoprire le ultime sul futuro del centravanti belga

L’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso a correre. I nerazzurri, dopo il passaggio del turno a San Siro contro il Benfica di Schmidt si sono guadagnati la semifinale con il Milan di Stefano Pioli per quello che sarà un derby leggendario, hanno potuto contare nel doppio confronto anche su Romelu Lukaku.

Il centravanti belga infatti, nel match di andata, ha messo a segno il rigore dello 0-2 che è stato pesantissimo ai fini della qualificazione e non è stata una consuetudine in questa annata. Sì perché Big Rom è stato troppo spesso assente in questa stagione della Beneamata e quello che sembrava quasi ovvio al termine della scorsa estate di calciomercato, ovvero una possibile permanenza del belga anche per la prossima stagione magari trovando un accordo con il Chelsea, ora sembra l’ipotesi più remota, ma mai dire mai, soprattutto in virtù di quello che sta facendo Lukaku nelle ultime uscite e di ciò che farà nelle prossime, decisive, settimane per la storia recente e futura dell’Inter.

Calciomercato Inter, Lukaku vuole riguadagnarsi i nerazzurri

Ora Romelu Lukaku ha sette giornate a disposizione per riprendersi l’Inter e guadagnarsi una conferma anche in vista della prossima stagione che fino a qualche settimana fa sembrava soltanto utopia. Negli ultimi giorni si è parlato anche di qualche incomprensione tecnica con l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi, ma la realtà è decisamente un’altra.

Lukaku deve dimostrare sul campo di potersi riguadagnare la conferma con la Beneamata e, per conferma, si intende una discussione dei termini del prestito del Chelsea da parte dell’Inter. Il gigante belga vuole e deve essere decisivo, per garantirsi un futuro in nerazzurro, sicuramente nel derby di Champions League contro il Milan, ma sarà importante anche il riscatto in Coppa Italia, dopo la ‘grazia’ di Gravina e occhio al campionato dove, nell’ultima giornata, Lukaku è stato protagonista con una doppietta che ha ricordato i tempi d’oro.