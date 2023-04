L’agente toglie ogni dubbio: per la Juve non ci sono speranze

L’agente di un calciatore seguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Tv Play: annuncio sul futuro

Umore nero in casa Juventus, nel day after della bruciante sconfitta subita per mano del Napoli di Luciano Spalletti all’Allianz Stadium. ‘La Vecchia Signora’ ha fallito il sorpasso sulla Lazio seconda in classifica ed è rimasta momentaneamente terza in solitaria a quota 59 punti (aspettando il risultato di Atalanta-Roma).

Mister Massimiliano Allegri, al termine della gara estremamente sentita da entrambe le squadre, è apparso visibilmente sconsolato, ma il tecnico livornese non intende mollare la presa anche in vista della prossima stagione. L’annata sportiva che verrà dovrà essere necessariamente migliore di quella che a breve si concluderà. Solo così i bianconeri potranno cercare di combattere quantomeno per la conquista dello Scudetto. In tal senso, servirà pure un lavoro importante nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. I torinesi monitorano diverse piste sul fronte entrate e, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, una di queste porta al nome di Mattia Zaccagni, attaccante di proprietà della Lazio che presenta un contratto in scadenza giugno 2025.

Il classe ’97, però, non piace soltanto alla Juventus, in Serie A lo segue anche il Milan. E all’estero si registra l’interesse concreto da parte di top club come Paris Saint Germain, Arsenal e Chelsea. La sua valutazione ora si attesta sui 40 milioni di euro, di conseguenza non è affatto semplice strapparlo al club biancoceleste. E poco fa l’agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, ha chiuso nettamente le porte ad un possibile trasferimento: “Nel futuro di Zaccagni c’è soltanto la Lazio e col presidente Lotito stiamo parlando del rinnovo del contratto“.

Giuffredi ha, poi, aggiunto: “Penso che la Lazio, lo dico con anticipo e mai col senno di poi, sarà la prossima squadra che vincerà lo Scudetto, se verranno dati ancora un paio d’anni di continuità al progetto Sarri“.

Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. L’ex Verona sta raggiungendo livelli assai elevati nella capitale e in questa stagione è andato in doppia cifra con i gol per la prima volta nel massimo campionato italiano. Ora l’idea di una partenza non lo sfiora minimamente, come testimoniano le dichiarazioni rilasciate dal suo procuratore. Per la Juventus e le altre pretendenti le speranze, dunque, sono vicine allo zero.