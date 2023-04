Juve, mega buonuscita ad Allegri: il sostituto pronto a dire sì

La Juventus si appresta a vivere gli ultimi mesi di questa stagione, prima di valutare la conferma di Allegri in estate: serve una buonuscita

L’annata dei bianconeri è stata complessa, complicata dalle vicende extra-campo, che ancora ne pregiudicano obiettivi e ambizioni. Eppure in estate la società dovrà ragionare sul futuro e programmare i prossimi anni: il grande nodo si chiama Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è legato alla Juventus ancora per due stagioni, ma la sua permanenza fino al termine del contratto non è così scontata. Da quando è tornato a Torino i bianconeri non sono mai stati in corsa per lo scudetto e la società piemontese è particolarmente sensibile alla vittoria. Il rischio di questa stagione è di ripetere quanto fatto nella scorsa annata, e cioè terminare con zero titoli in bacheca. Il pensiero di voltare pagina in estate potrebbe anche insinuarsi nella mente della dirigenza juventina, con un sostituto già pronto a subentrare, ma quello che occorre è una maxi buonuscita per Allegri.

Zidane vuole la Juventus: serve una maxi buonuscita per Allegri

Nei giorni scorsi dalla Francia hanno rivelato come Zinedine Zidane sia propenso ad aspettare la Juventus, per riportare i bianconeri a posizioni apicali del calcio italiano ed europeo.

Per vedere Zizou sulla panchina della Juve già in estate, però, occorre salutare Massimiliano Allegri. Sempre secondo quanto riportato da ‘RMCSport’, per terminare anzitempo il rapporto con il tecnico livornese ai bianconeri servirebbe una buonuscita di circa 20 milioni di euro. Una cifra importante che, proprio per questo, richiederebbe molte riflessioni.

Prima di tutto la Juventus deve comprendere dove terminerà questa stagione e come potrà incominciare la prossima annata sportiva. Questa sarà la discriminante principale per programmare il futuro, per decidere se sarà il momento di cambiare guida tecnica e voltare pagina. La suggestione di riportare Zidane a Torino, dopo tutto quello che ha vinto con il Real Madrid, infiamma i tifosi e riporterebbe entusiasmo ad un ambiente che è arrivato esausto a questo finale di stagione. Zizou, intanto, aspetta la sua Signora.