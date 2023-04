Juve, che attacco a Cuadrado: “Antisportivo”. E il gesto di Fabbri diventa virale

Commento durissimo su Juan Cuadrado dopo Juve-Napoli di ieri sera: anche l’arbitro ‘dice’ la sua

Meno due giorni al ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. A San Siro si ripartirà dal pareggio dell’Allianz Stadium per cui tutto in parità. Chi vince, sostanzialmente, va in finale e affronta una tra Fiorentina (più probabile) e Cremonese.

Un momento particolare della stagione per entrambe le squadre, tutte e due impegnate in una semifinale europea e in lotta per un posto in Champions League con i bianconeri avanti di 5 punti. In attesa del verdetto definitivo sulla penalizzazione. Il 4 aprile il caos allo Stadium nel postgara ha lasciato parecchi strascichi e generato molte polemiche. Il secondo giallo a Lukaku per l’esultanza e il reclamo respinto ha portato addirittura all’intervento di Gravina che ha annullato la squalifica. Poi la Tribuna Sud della Juventus che è stata squalifica, con pena poi sospesa. Anche se ora rischia la recidiva dopo alcuni cori segnalati dalla procura nella partita di ieri col Napoli. E poi il Daspo per ben 171 tifosi bianconeri in relazione proprio a Juve-Inter e i cori razzisti a Lukaku. Sul campo, invece, i disordini nel finale hanno portato alle squalifiche di Handanovic e soprattutto Cuadrado, out tre giornate. E quindi fuori sia per il match di mercoledì che per l’eventuale finale. Proprio il colombiano è tornato sotto la lente per un episodio in Juve-Napoli.

Juve-Napoli, Ravezzani: “Cuadrado antisportivo, insopportabile”

Nelle polemiche arbitrali per Juve-Napoli, tra il mancato rosso a Gatti e il gol annullato a Di Maria per il fallo di Milik su Lobotka, c’è stato anche il tentativo di Cuadrado. Il colombiano è entrato in area ed è poi caduto a terra cercando il contatto con Juan Jesus.

Nessun rigore e anzi l’arbitro Fabbri, si vede dai replay, fa un gesto al giocatore della Juve agitando le mani come a dire ‘Ma cosa fai?’ E poi gli intima di alzarsi. Un frame che sui social è diventato virale. Dal ribaltamento nasce poi il gol di Raspadori che ha deciso la partita nel recupero. Un tentativo che non è piaciuto affatto ai tifosi del Napoli ma non solo, soprattutto visto che a detta di tanti Cuadrado sarebbe un po’ incline ad accentuare le cadute in area di rigore. Ma il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani di sicuro ci va giù pesante: “Potete pensarla come volete, ma l’ennesima antisportività di Cuadrado che si lancia in area contro un avversario per sgraffignare un rigore resta insopportabile”.