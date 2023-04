Giù dal carro di Allegri: “Non si può più guardare”

Ko casalingo per la Juventus, che raccoglie la seconda sconfitta in campionato. Al Napoli è bastato un gol di Raspadori, mentre in casa bianconera non sono mancate critiche ad Allegri

Dopo il passaggio del turno in Europa League la Juventus fa nuovamente i conti col campionato, e con un andamento in Serie A ancora una volta fin troppo altalenante per quelli che sono gli obiettivi della squadra.

Ieri sera infatti la truppa di Massimiliano Allegri ha collezionato la terza sconfitta di fila in campionato, perdendo in casa di misura contro il Napoli per mano di Giacomo Raspadori, autore di un bel gol di sinistro nel finale. Una gara equilibrata e risolta solo nel recupero, che però mette ancora una volta a nudo le difficoltà di una Juventus troppo altalenante e chiamata a provare a raggiungere un obiettivo Champions League che resta legato alle sanzioni extra campo, oltre che al rendimento di squadra. Non sono mancate le critiche per la prova della compagine bianconera e per l’interpretazione alla sfida dello stesso Massimiliano Allegri.

Juventus, Allegri nel mirino: “Scendo dal carro. Non si può guardare”

Allegri quest’anno è stato spesso l’uomo copertina delle tante critiche rivolte alla squadra e ai risultati ottenuti dai bianconeri.

A tal proposito Enrico Camelio, opinionista di TvPlay, è intervenuto in diretta su Twitch proprio per sviscerare la sua analisi sull’operato dell’allenatore toscano: “Scendo ufficialmente dal carro di Allegri, ci vuole anche un po’ di spettacolo, non giocare a pallone così non si può. Neanche Trapattoni o Mazzone giocavano così, con tutto il rispetto. Non si può più guardare. Pensasse a giocare un po’ a pallone Allegri, basta. Il Napoli ha dominato nello stadio della Juventus. Gatti e Rugani fanno ridere”.

Ne ha quindi per tutti Camelio, che non apprezza la proposta di gioco dell’allenatore della Juventus, più volte criticato anche da parte della tifoseria nel corso di questa stagione. Ora la prossima tappa della compagine bianconera porterà Vlahovic e soci a concentrarsi sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, altro obiettivo da non fallire.