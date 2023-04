La Juventus non ci sta: “E’ una vergogna”, bufera sui social

Juventus ancora al centro delle polemiche, la reazione da parte del club bianconero anche a mezzo social non si fa attendere

La Juventus entra in un finale di stagione più caldo che mai. I bianconeri hanno riottenuto almeno per il momento i 15 punti di penalizzazione e tra campionato, coppe e ulteriori battaglie giudiziarie si giocheranno tutto. Il clima resta comunque piuttosto teso attorno al club, per vari motivi. E anche sui social si scatena la bufera.

Le ultime ore da questo punto di vista sono state molto calde per quanto concerne la ‘riabilitazione’ di Lukaku dalla squalifica in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Ma c’è anche da parlare di quanto accaduto alla sezione femminile, protagonista di una partita arroventata contro la Roma. Le ragazze di Montemurro sono andate in vantaggio per due volte in trasferta con le giallorosse, ma alla fine sono state sconfitte per 3-2. Un risultato che avvicina moltissimo le capitoline allo scudetto, allungando a 11 punti la forbice in classifica. A margine della gara, comunque, la Juventus Women ha denunciato avvenimenti decisamente poco edificanti.

Juventus Women, gara al veleno con la Roma: lo sfogo di Martina Rosucci

Il tecnico Joe Montemurro è stato infatti oggetto di sputi e insulti durante l’intervista post partita, su cui la Procura federale ha già aperto una indagine. E non solo questo.

Sui social, Martina Rosucci, centrocampista bianconera, ha parlato di insulti ricevuti dalle giocatrici in panchina da parte del pubblico alle proprie spalle. Atteggiamenti che sono stati stigmatizzati dalla giocatrice, che si è sfogata duramente su Twitter: “C’era una volta il calcio femminile e i tifosi del calcio femminile, è una vergogna”. Con stilettate polemiche alla tifoseria rivale: “Ovviamente sono certa che c’è chi tra i tifosi avversari non appartenga a questa ignoranza, ma oltre a saper perdere bisogna anche saper vincere. Onore ai nostri tifosi che hanno sempre saputo farlo senza mai insultare gli avversari, d’altronde signori si nasce”.