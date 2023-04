Kvaratskhelia dal Napoli alla Juventus, la scelta è già stata fatta

Questa sera si giocherà Juventus-Napoli e la decisione lascia tutti di stucco: Kavaratskhelia in bianconero, lo hanno scelto

Il big match della 31esima giornata di Serie A è Juventus-Napoli. Questa sera all’Allianz Stadium Allegri e Spalletti torneranno a sfidarsi dopo la partita di gennaio quando gli azzurri si imposero con un pesante 5-1, lanciando la volata che poi li ha portati ad un passo dalla conquista dello scudetto.

A Torino i partenopei potrebbero fare un passo decisivo verso il tricolore, ma dovranno vedersela con una Juventus che arriva dalla conquista della semifinale di Europa League e dalla decisione del Collegio di Garanzia che, almeno temporaneamente, ha tolto la penalizzazione di 15 punti. Così Allegri si ritrova al terzo posto e, vincendo contro la capolista, ha la possibilità di prendersi il secondo posto. Proprio Juve e Napoli potrebbero incrociare la loro strada anche sul mercato. Non è un segreto che Giuntoli, ds degli azzurri, piace ai bianconeri. Lo stesso si può dire, ad esempio, di Hojlund, nome che fa gola tanto ai campani, quanto ai piemontesi, nel caso in cui dovessero salutare Osimhen e Vlahovic. Proprio sul mercato arriva la decisione che lascia tutti di stucco: Kvaratskhelia in bianconero.

Kvaratskhelia alla Juventus: il sondaggio di Calciomercato.it

Proprio sui possibili affari sull’asse Juventus-Napoli si è incentrato il sondaggio pubblicato sul canale Telegram di Calciomercato.it. “È il giorno di Juve-Napoli: quale tra queste operazioni (difficilmente realizzabili) tra i due club potrebbe rivelarsi più conveniente per entrambi?”

Ebbene, l’opzione Kvaratskhelia-Juventus è quella che ha ricevuto più voti di tutti: il georgiano in bianconero è stato votato come l’affare più conveniente dal 39% dei votanti, staccando di molto tutte le altre possibilità. Del resto, Kvaratskhelia è stato anche cercato dalla Juventus nelle scorse stagioni, ma l’affare poi non è andato in porta. Difficile possa accadere ora, ma il suo nome è quello che stuzzica di più.

Le altre alternative sono molto staccate: Chiesa al Napoli prende il 16% dei voti, Vlahovic in azzurro 15%, mentre Lobotka e Kim sono scelti rispettivamente dal 13% e dall’11% di chi ha espresso al propria preferenza.