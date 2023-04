“Il più grande scandalo”: arriva subito l’esonero, tirano in ballo Conte

Esonerato già all’intervallo, è bufera su un allenatore italiano. Per i tifosi dubbi non ce ne sono: “E’ il più grande scandalo”

“Se non lo esonero è il più grande scandalo”. E’ bufera su Cristian Stellini dopo quanto accaduto nel corso del primo tempo di Newcastle-Tottenham, scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League.

Le due compagini sono arrivate alla sfida staccate di appena tre punti ma in campo la differenza è stata enorme. I padroni di casa ci hanno messo appena venti minuti per mandare in cantina l’argomento. Il Newcastle hanno, infatti, dominato in lungo e in largo nei primi minuti, asfaltando letteralmente gli avversari. Dopo appena ventuno minuti di gioco, il punteggio recitava 5-0 per i Magpies, bravi a trovare subito il vantaggio con Murphy e poi a dilagare con le reti dello stesso Murphy, di Joeliton e alla doppietta di Isak.

Match praticamente subito deciso con Stellini che provava a salvare il salvabile tornando alla difesa a tre dopo essere partito con la linea a quattro. Proprio l’allenatore italiano è finito nel mirino della critica durante il match con i social che lo hanno attacco anche pesantemente.

Calciomercato Tottenham, i tifosi vogliono l’esonero di Stellini

Dopo l’addio di Antonio Conte, Stellini gli era subentrato nella veste di primo allenatore fino al termine della stagione. Una scelta che non si sta rivelando felice per gli Spurs che vedono ora a rischio la qualificazione alla Champions (sono quinti con sei punti di svantaggio).

L’ex vice di Conte ha guidato il Tottenham in quattro occasioni, portando a casa però una sola vittoria, un pareggio e due vittorie. Un rendimento che ha fatto scatenare i tifosi del club londinese che si sono scagliati contro il proprio allenatore. “Esonero subito” scrive un utente e un altro afferma che se Stellini non sarà esonerato, ci troveremo davanti al peggior scandalo della Premier League. Immancabile ovviamente il riferimento a Conte: “Se non volevano giocare con lui, perché dovrebbero farlo con Stellini?”

Ecco alcuni tweet su Stellini:

Their didn’t want tonplay for #Conte so why would they try for #Stellini Cheap option for #Levy #Tottenham — borowatty (@borowatty) April 23, 2023

I’ve never disliked a manger as much as this clown sack him now #Stellini — brett bithel (@Brettbithel) April 23, 2023

Can you sack an interim? #stellini 😂 — Antonio Passantino (@antopasso) April 23, 2023