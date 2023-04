HIGHLIGHTS | Inter formula Lukaku, Inzaghi riparte da Empoli

Romelu Lukaku si sblocca e trascina l’Inter a Empoli con una doppietta, i nerazzurri si rilanciano nella corsa Champions

Nel momento del bisogno, l’Inter ritrova, finalmente, Romelu Lukaku. Il belga non segnava su azione in campionato dal 13 agosto alla prima giornata, a Empoli ne fa due di pregevolissima fattura e trova una vittoria pesante per rilanciare le ambizioni nerazzurre per la corsa Champions.

Inzaghi ancora una volta vara la coppia d’attacco “da campionato” Lukaku e Correa, con numerosi altri cambi rispetto alla Champions. Il primo tempo conferma tutte le difficoltà del periodo in Serie A, con una squadra molto imprecisa e che di fatto riesce a essere incisiva solo con un paio di tiri dalla media distanza di Gagliardini, prima che Correa tenti una difficile correzione volante sotto porta, senza riuscirci. Le palle gol nei primi 45 minuti anzi ce le ha l’Empoli, con Handanovic bravo a tenere su Cambiaghi lanciato a rete e su un diagonale insidioso di Baldanzi. Ma a inizio ripresa cambia tutto. Lukaku lavora un gran pallone appena dentro l’area e di destro, non proprio il suo pezzo forte, trova l’angolo opposto di precisione. L’Empoli, che ha ancora bisogno di punti salvezza, deve provare a risalire, ma per farlo si scopre e lascia varchi invitanti. Perisan salva tutto su Calhanoglu, ringrazia la traversa su colpo di testa di De Vrij e la poca lucidità di Lukaku che non capitalizza due ottime ripartenze. Al terzo tentativo, il belga la chiude, con una conclusione di potenza stavolta di sinistro nell’altro angolo della porta rispetto al primo gol. E l’ex Chelsea trova anche l’assist per il ritorno al gol di Lautaro Martinez nel finale. Inzaghi può puntare nuovamente le prime quattro posizioni, l’Empoli deve iniziare a guardarsi le spalle con preoccupazione.

EMPOLI-INTER 0-3: 48′, 76′ Lukaku, 88′ Lautaro Martinez

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio* 61, Juventus 59, Roma 56, Inter * 54, Milan 53, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Torino* 42, Sassuolo* 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli* 32, Lecce 28, Spezia* 27, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria* 17.

*Una partita in più