Fatto ‘fuori’ dall’Inter: se lo contendono Juventus e Napoli

Il Benfica ha stupito tutti fino ai quarti di finale di Champions, quando ha poi perso contro l’Inter. Tra le fila dei lusitani c’è un difensore che piace anche in Italia

In un paio di settimane si è complicata la stagione del Benfica. I lusitani sono stati lungamente una delle sorprese più belle dell’intera stagione finora, con un gioco di alta qualità, giovani in rampa di lancio ed un progetto molto interessante.

Nella prima metà di annata, in Champions, hanno anche vinto il proprio girone mettendo dietro squadre come il PSG e la Juventus di Massimiliano Allegri, andata fortemente in difficoltà contro Joao Mario e soci. Il percorso europeo della compagine di Lisbona è stato quindi esaltante fino ai quarti di finale raggiunti dopo aver surclassato il Brugge. L’Inter ha però fermato la corsa della squadra di Schmidt, che intanto nelle ultime settimane ha abbassato il tiro anche in campionato con due ko di fila che hanno totalmente riaperto la corsa al titolo con Porto e Braga. Il Benfica dovrà quindi ritrovare la brillantezza dei mesi scorsi per non perdere le chance scudetto, mentre dal punto di vista del mercato dovrà alzare la guardia per alcuni dei migliori talenti in rosa.

Calciomercato Juventus e Napoli, Antonio Silva piace a tanti: spunta anche il Manchester United

Diversi sono i calciatori che si sono messi in luce con la maglia del Benfica quest’anno. Tra i più intriganti per il futuro anche Antonio Silva, difensore lusitano classe 2003 dall’enorme potenziale, che ha preso possesso con autorità del reparto.

Struttura fisica, dinamismo, qualità e ampi margini di miglioramento per il 19enne nato a Viseu che era già stato accostato a club di Serie A come Juventus e Napoli. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Ekrem Konur su Twitter, anche il Manchester United avrebbe messo nel mirino Antonio Silva, per ringiovanire e potenziare la squadra di ten Hag. La stessa fonte stila poi un elenco di squadre interessate completato da Real Madrid, Liverpool e PSG, oltre alle due italiane.