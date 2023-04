Empoli-Inter, probabili formazioni: nove cambi per Inzaghi

Le probabili formazioni di Empoli-Inter, che aprirà la domenica della 31esima giornata di Serie A: Inzaghi pensa a un mega turnover, Zanetti cambia compagno a Caputo

Ad aprire la domenica di Serie A c’è il match di mezzogiorno e mezza fra Empoli e Inter, match valevole per la 31esima giornata del campionato italiano.

Dopo il passaggio del turno contro il Benfica in Champions League, l’Inter torna a pensare al campionato dove non vince da sei partite. Cinque sconfitte e un pareggio e la restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus, hanno fatto scivolare la squadra di Inzaghi al sesto posto in classifica. Aprile ricco di impegni per i nerazzurri, motivo per cui il tecnico piacentino potrebbe pensare a un ampio turnover. In porta probabilmente rivedremo Handanovic mentre in difesa dovrebbero riposare sia Darmian che Bastoni, lasciando il posto a D’Ambrosio sulla sinistra, De Vrij al centro e Acerbi sulla destra. A centrocampo assente Mkhitaryan per problemi personali: al suo posto Calhanoglu. In regia Brozovic mentre al posto di Barella ci sarà Gagliardini. Esterno destro Bellanova a far rifiatare Dumfries e a sinistra Gosens al posto di Dimarco. In attacco dovrebbero tornare Lukaku e Correa.

Zanetti ha qualche dubbio di formazione a causa di infortuni e giocatori non ancora al top della forma. L’Empoli cerca riscatto dopo a sconfitta contro la Cremonese e potrebbe farlo con Perisan in porta, con Vicario ancora da valutare. Dubbi in difesa con Ismajli e De Winter a rischio. Pronti Ebuehi a destra, Walukiewicz e Luperto al centro e Parisi a chiudere la difesa a sinistra. Non al Meglio Akpa Akpro che dunque potrebbe partire dalla panchina. Fazzini, Marin e Bandinelli favoriti per una maglia da titolare. In attacco Baldanzi dietro alle due punte Caputo e Cambiaghi.

Le probabili formazioni di Benfica-Inter

Ecco le probabili formazioni di Empoli-Inter:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Serie A, Empoli-Inter: dove vederla in tv

La partita tra Empoli e Inter in programma domenica 23 aprile alle ore 12:30, sarà il primo match domenicale della 31esima giornata di Serie A. Una sfida importantissima per l’Inter che deve tornare a vincere in campionato e deve cercare di accorciare le distanze dal quarto posto in classifica. Il match Empoli-Inter sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Il calendario di Empoli e Inter

Dopo la sfida contro l’Empoli, l’Inter dovrà prepararsi a un vero e proprio tour de force. La squadra di Simone Inzaghi avrà infatti l’appuntamento con la Juventus, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, prima di chiudere aprile con il big match contro la Lazio. Poi Verona e Roma, prima dell’andata della semifinale di Champions League contro il Milan. Poi Sassuolo, ritorno di Champions contro i rossoneri, Napoli, Atalanta e il Torino a chiudere il campionato.

Meno ricco il calendario della squadra di Zanetti. Ad attendere l’Empoli dopo i nerazzurri ci sono Sassuolo, Bologna, Salernitana, Empoli, Juventus, Verona e infine Lazio.