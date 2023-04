DIRETTA Serie A, Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo il lunch match Empoli-Inter, scendono in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie A Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese

Per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, iniziata con l’anticipo del venerdì tra Verona e Bologna, scendono in campo questo pomeriggio il Monza contro la Fiorentina e l’Udinese che ospita la Cremonese.

I brianzoli, guidati in panchina da Raffaele Palladino, si presentano a questo appuntamento col morale a mille dopo aver sbancato lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano la scorsa settimana: 1-0 ai danni dell’Inter, gol dell’ex Luca Caldirola. Tre punti che mancavano dal 4 marzo scorso, quando l’Empoli venne sconfitta per 2-1 in terra lombarda. Nel contempo, anche i viola di Vincenzo Italiano arrivano da un’importantissimo traguardo raggiunto giovedì scorso: la semifinale di Conference League dove affronteranno gli svizzeri del Basilea. Nello scorso turno di campionato, invece, hanno inanellato il secondo pareggio consecutivo, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-FIORENTINA

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio* 61, Juventus 59, Roma 56, Inter * 54, Milan 53, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Torino* 42, Sassuolo* 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli* 32, Lecce 28, Spezia* 27, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria* 17

*una partita in più

L’altra sfida delle 15, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte l’Udinese e la Cremonese. I bianconeri di Andrea Sottil, che veleggiano serenamente a metà classifica, sono reduci dalla rotonda sconfitta, la seconda nelle ultime tre partite, patita sul campo della Roma di José Mourinho, fresca semifinalista di Europa League dove se la vedrà contro il Bayer Leverkusen. Di contro, i grigiorossi di Davide Ballardini, impegnati nella lotta per non retrocedere, arrivano all’appuntamento l’importantissima vittoria, la seconda consecutiva, ottenuta tra le mura amiche contro l’Empoli di Paolo Zanetti che gli ha consentito di accorciare le distanze da chi li precede. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-CREMONESE

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success. All. Sottil

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Meitè, Castagnetti, Benassi; Buonaiuto; Tsadjout, Dessers, All. Ballardini

