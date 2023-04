DIRETTA Serie A, Juventus-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

La domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A, si chiude col big match tra la Juventus e il Napoli

Dopo le sfide del pomeriggio, l’ultimo match della domenica, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede scendere in campo la Juventus e il Napoli, una sfida molto attesa da entrambe le tifoserie.

I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal passaggio alle semifinali di Europa League (dove affrontano il Siviglia) ai danni dello Sporting Clube de Portugal, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Nel frattempo, però, con la restituzione (momentanea, in attesa di nuovo giudizio) dei quindici punti in classifica, sono adesso al terzo posto in classifica, in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Di contro, la capolista guidata in panchina da Luciano Spalletti, si lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Milan e ha tutta l’intenzione di rifarsi, visto anche il pareggio interno contro il Verona della scorsa giornata della Serie A. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-NAPOLI

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 75, Lazio 61, Juventus* 59, Roma* e Milan 56, Inter 54, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese, Fiorentina e Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17

*una partita in meno

Juventus-Napoli, dove vederla in TV

Come detto, Juventus-Napoli è la partita più attesa, da tifosi e addetti ai lavori, della trentunesima giornata del campionato di Serie A. All’andata, i partenopei si imposero nettamente sui bianconeri col risultato di 5-1: all’inizio vantaggio di Osimhen rispose Di Maria. Poi, Kvaratskhelia, Rrahmani, ancora Osimhen ed Elmas fissarono il punteggio. Per chi vorrà gustarsi questo importantissimo match, dovrà sintonizzarsi, provvisto di regolare abbonamento, sulla piattaforma DAZN, che trasmetterà in esclusiva la sfida dell’Allianz Stadium. Fischio d’inizio alle 20.45.