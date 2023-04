DIRETTA Serie A, Empoli-Inter | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Inter, gara che apre il palinsesto domenicale della trentunesima giornata

Sulle ali dell’entusiasmo dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, l’Inter spera di sfruttare l’abbrivio europeo anche in campionato, per ritrovare una vittoria che manca da ben cinque giornate. Nel lunch match domenicale della trentunesima giornata di Serie A, i nerazzurri fanno visita all’Empoli.

Protagonista di un prezioso 0-0 in casa del Milan e vittoriosa nella gara di andata a San Siro, la squadra toscana spera di proseguire la buona tradizione stagionale contro le squadre milanesi. La sconfitta interna contro la Cremonese ha sicuramente rappresentato un cocente passo indietro, che Paolo Zanetti spera di cancellare immediatamente.

Finito al sesto posto in classifica dopo la momentanea restituzione dei 15 punti alla Juve, l’undici allenato da Simone Inzaghi ha un vitale bisogno di tre punti per rimettersi in carreggiata e superare momentaneamente i cugini rossoneri in graduatoria. Ancora privi di Milan Skriniar, il difensore si è operato nei giorni scorsi, i nerazzurri hanno quasi la rosa al completo e avranno modo di gestire le risorse in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio “Castellani”.

Empoli-Inter, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma alle 12.30 di domenica 23 aprile, la partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) In streaming sarà trasmessa su DAZN, Sky Go e NOW. Ecco le formazioni di Empoli-Inter:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio* 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Torino* 42, Sassuolo* 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia* 27, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria* 17.

*Una partita in più