Calciopoli divide la Rai: scontro tra Mannoni e Ranucci

Ecco quanto è successo nel corso di una puntata di Tg3 Linea Notte tra i due giornalisti

Non è certo passata inosservata la puntata dello scorso lunedì di Report. Sigfrido Ranucci, con la sua trasmissione in onda su Rai3, ha riportato a galla i fatti relativi al Calciopoli, dando voce, soprattutto a Luciano Moggi.

La trasmissione ha fatto parecchio discutere in questi ultimi giorni. Anche il giornalista, Maurizio Mannoni, presentatore di TG3 Linea Notte, ha di fatto criticato in diretta Ranucci: “Tutte le inchieste di Report sono straordinarie – ha esordito il collega – Basta che non vi occupiate più di presunte novità su Calciopoli perché non ce ne sono più, sia alla giustizia ordinaria che in quella sportiva hanno stabilito quello che accadde all’epoca. Quindi sulla puntata dello scorsa settimana c’è questa piccola rimostranza. Del resto non è che siano venute fuori grandi novità. Anche se Moggi prova sempre a spacciare le sue cose come novità”.

Non è chiaramente mancata la replica di Sigfrido Ranucci: “Noi abbiamo dato il giusto peso, però abbiamo raccolto delle testimonianze di protagonisti di quel tempo, anche abbastanza inedite, su quella che è stata un po’ una lettura di quei fatti, su come è nata l’inchiesta, quali erano gli interessi, che potevano essere anche quelli di ipotizzare Moggi, Bettega e Giraudo come vittime di un fuoco amico”.

Calciopoli, l’invito di Mannoni a Ranucci: ecco cosa è successo

Prima della chiusura della trasmissione è arrivata una battuta da parte di Mannoni, con la quale ha ribadito la propria idea in merito alla puntata su Calciopoli.

Al momento dei saluti, così il giornalista ha ricordato l’appuntamento con Report, che andrà in onda lunedì. A quel, punto Ranucci, con il sorriso sulle labbra, è intervenuto dicendo: “Però non parleremo di Calciopoli”.

Mannoni ha subito replicato: “Ne puoi parlare basta che parli del versante già sanzionato”.