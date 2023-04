Sentenza Juventus, frenata improvvisa sui dirigenti: “Ci sarà piccolo sconto”

L’esito della sentenza sul caso plusvalenze fa discutere, ecco il commento a caldo sulla conferma dell’inibizione dei dirigenti ai vertici del vecchio CdA

La Juventus non può dormire sonni tranquilli. Non ancora. Perché se da un lato l’annullamento della penalizzazione di quindici punti in classifica fa rifiatare la formazione bianconera nel campionato di Serie A, dall’altro la decisione del Collegio di Garanzia del CONI è soltanto temporanea fino a nuova pronuncia.

E soprattutto, quel che lascia ancora l’amaro in bocca nell’ambiente della ‘Vecchia Signora’ è il fatto che non c’è stata totale riformulazione delle pene inflitte ai dirigenti coinvolti nello scandalo plusvalenze. Anzi, al contrario, la vecchia dirigenza è stata letteralmente spaccata in due. Secondo Lorenzo Vendemiale, ospite della trasmissione in diretta sul canale Twitch ‘TvPlay’, per la Juventus si è trattata di una mezza sconfitta.

Vendemiale a TvPlay: “Conferme nell’impianto accusatorio”

“Il verdetto è stato quello che avevamo pronosticato alla vigilia. Finché non salteranno fuori tutte le motivazioni si capirà sempre poco della vicenda, ma il dispositivo parla chiaro: ai bianconeri non è andata bene“, ha ammesso il giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano”.

Il ricorso è stato infatti respinto per tutte le figure apicali del vecchio Consiglio di Amministrazione della Juventus composto dal presidente Andrea Agnelli, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore Federico Cherubini; così come per l’ex Fabio Paratici. “L’impianto accusatorio trova conferme e questo parla da sé. Sono stati invece salvati i componenti minori che probabilmente si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato della recente storia bianconera“, ha poi aggiunto Vendemiale.

In ogni caso, il Collegio di Garanzia potrebbe rivalutare ancora una volta il ruolo dei dirigenti sulla base degli elementi che verranno forniti nel prossimo futuro, entro e non oltre il termine della stagione sportiva in corso. “Se sono innocenti allora tutto verrà riformulato, potrebbe saltare fuori un piccolo sconto“, ha concluso il giornalista.