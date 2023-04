Palladino rimanda la stretta di mano con Galliani: “Non spreco nemmeno un minuto”

Il Monza impegnato all’U-Power Stadium contro la Fiorentina dopo l’impresa contro l’Inter: le dichiarazioni di Raffaele Palladino in conferenza stampa

Sulle ali dell’entusiasmo, il Monza riceve la Fiorentina all’U-Power Stadium dopo l’impresa di sabato scorso a San Siro contro l’Inter, semifinalista di Champions League. L’ammazzagrandi di Raffaele Palladino, dopo la Juventus, si è ripetuta al cospetto dei nerazzurri vicecampioni d’Italia grazie al sigillo dell’ex Caldirola che ha gelato il pubblico del ‘Meazza’.

Il traguardo salvezza è ormai centrato e manca soltanto la matematica, con i brianzoli che cercheranno adesso di togliersi altre soddisfazioni e magari raggiungere quel decimo posto ‘profetizzato’ in estate ai nastri di partenza della stagione da Galliani. Intanto domani c’è l’impegno casalingo contro la Fiorentina, altra italiana protagonista in Europa: “E’ stata una bellissima settimana dopo una vittoria storica a San Siro contro l’Inter. Ha portato tanta gioia e adrenalina. Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto, non vogliamo porci limiti – ha esordito Palladino nella conferenza stampa della vigilia – La Fiorentina è allenata benissimo, stimo tanto Italiano. Ha avuto un grande percorso di crescita. Anche quest’anno sta ottenendo degli ottimi risultati, in Italia e in Europa”. L’exploit contro l’Inter è stato accolto con grande entusiasmo ovviamente anche dalla proprietà e dal patron Berlusconi: “Non ho avuto modo di sentire il presidente, Galliani ci ha detto che sta meglio ed è forte. Ci auguriamo di rivederlo presto allo stadio e a Monzello. So che era molto felice della vittoria con l’Inter e noi siamo contenti di dargli queste soddisfazioni”.

Monza-Fiorentina, Palladino: “Nessuna lesione per Sensi, la squadra mi mette in difficoltà”

A tenere banco a Monzello è anche il futuro di Raffaele Palladino, con l’Ad Galliani che non ha lasciato dubbi in settimana sul rinnovo del giovane allenatore campano: “Resterà al Monza, non è in discussione. Non abbiamo ancora firmato solo per scaramanzia”.

Palladino, malgrado le parole del Ceo brianzolo, rimanda tutto a fine stagione sul nuovo contratto: “Qua a Monza sto benissimo, ma non è il momento giusto per parlarne. Io voglio concentrarmi solo sul campo, non voglio sprecare nemmeno un minuto per parlare di cose extra calcio. Ci sarà tempo e modo di parlare di contratti a fine campionato“. Galliani e Berlusconi non si faranno scappare comunque il rampante tecnico, blindandolo almeno fino al 2025. Con l’ambiente e la squadra si è creato un legame speciale, come ammesso dallo stesso Palladino: “Vorrei che questa stagione non finisse mai. E’ un piacere essere qui, venire al campo ogni giorno e allenare questo fantastico gruppo. C’è una clima meraviglioso: si è creata una magia unica”.

L’allenatore di Mugnano di Napoli, infine, si sofferma sulle condizioni di Sensi e sulle scelte di formazione in vista della Fiorentina: “Stefano fortunatamente sta bene, non ha nessuna lesione. Dopo un paio di giorni di lavoro personalizzato è tornato in gruppo. Domani saranno tutti a disposizione e ho tanti dubbi perché tutti hanno fatto bene contro l’Inter: sia chi ha giocato dall’inizio, si quelli che sono entrati dalla panchina. Questo è importante perché i ragazzi danno sempre il massimo e mi mettono in difficoltà. Deciderò dopo la rifinitura, dove proveremo tutte le soluzioni possibili per mettere in difficoltà la Fiorentina”.