Napoli campione d’Italia tra una settimana: ecco la combinazione vincente

Il Napoli può laurearsi campione d’Italia il 30 aprile: ecco quali sono i risultati per far sì che domenica prossima si chiuda aritmeticamente il discorso scudetto

La sconfitta con il Torino della Lazio avvicina il Napoli al terzo scudetto. La classifica vede oggi gli azzurri a quota 75 punti con i biancocelesti secondi a 61 (con una partita in più) e la Juve, terza, a 59 punti.

Domani è in programma lo scontro proprio tra bianconeri e azzurri che darà un’indicazione importante sulla data della matematica del terzo scudetto della squadra di Spalletti. Con una vittoria dei partenopei all’Allianz Stadium, infatti, già tra una settimana potrebbero non esserci più dubbi sulla vittoria del campionato. Al Napoli servirebbe vincere anche con la Salernitana e aspettare il lunch match di domenica tra Inter e Lazio: se la squadra di Sarri non dovesse conquistare i tre punti, gli azzurri sarebbero matematicamente campioni d’Italia. La classifica, infatti, vedrebbe la capolista a quota 81 punti e la Lazio che potrebbe arrivare massimo a 80 (in caso di pareggio, 79 con la sconfitta). Anche la Juventus non avrebbe possibilità di superare gli 81 punti: i bianconeri pur vincendole tutti si fermerebbero anche loro ad 80.

Napoli campione d’Italia il 30 aprile: tutte le combinazioni

Per il Napoli non ci sarebbe la possibilità di celebrare il terzo scudetto il 30 aprile, invece, in caso di non vittoria contro la Juventus.

Dovesse arrivare un ko o un pareggio, Spalletti dovrebbe rimandare tutto di qualche giorno, magari al turno infrasettimanale (martedì 2 maggio c’è la sfida contro l’Udinese) o al weekend successivo con i partenopei impegnati domenica alle 18 al ‘Maradona’ contro la Fiorentina. Molto, dunque, dipenderà dalla sfida di domani sera tra Juventus e Napoli: con tre punti gli azzurri vedrebbero spuntare lo scudetto già sulle loro maglie.