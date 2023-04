L’Italia pesca il Brasile, il sorteggio è complicatissimo: “Non poteva andare peggio”

L’Italia ha conosciuto le avversarie al prossimo Mondiale di categoria in Argentina: il ct commenta un girone molto difficile

La stagione è entrata nella sua fase finale, anche a livello internazionale. È il momento in cui si decidono i campionati, le coppe europee e le coppe ‘domestiche’. Non solo, perché anche le nazionali si giocano tornei importanti. A giugno ci sarà la fase finale della Nations League, con l’Italia impegnata contro la Spagna in semifinale e poi nell’ultimo atto. Si spera ovviamente per il primo e secondo posto, invece che per il gradino più basso del podio.

Ma i colori azzurri tra poche settimane saranno impegnati anche nel Mondiale in Argentina. In particolare la rassegna per le selezioni under 20, con l’Italia guidata dal ct Carmine Nunziata che ha conosciuto oggi le avversarie del proprio girone. E il sorteggio non è stato affatto benevolo con gli azzurrini. Nella competizione che si giocherà dal 20 maggio all’11 giugno, la nostra Nazionale ha pescato il Brasile, poi la Nigeria e infine la Repubblica Dominicana. Un sorteggio molto duro, in particolare per l’accoppiamento con i verdeoro, cinque volte campioni del mondo a livello under 20. Non morbido anche quello con la Nigeria, che a livello giovanile fa spesso vedere ottime cose. Meno complicato invece il match con la Repubblica Dominicana che è all’esordio, ma per questo imprevedibile. E pensare che a Zurigo l’Italia era in prima fascia insieme ad Argentina, Uruguay, Stati Uniti, Francia e Senegal.

Italia under 20 nel girone col Brasile. Nunziata: “Non poteva andare peggio”

“Non poteva capitarci girone peggiore – commenta lo stesso Carmine Nunziata -, ma allo stesso modo non credo che le nostre avversarie possano essere felici di incontrarci. Nelle ultime edizioni siamo stati abituati a trovarci di fronte sorteggi sfavorevoli, ma siamo sempre riusciti a cavarcela alla grande. E anche in questo caso ce la giocheremo”. Il Mondiale si giocherà in Argentina dopo la decisione della Fifa che ha tolto l’assegnazione all’Indonesia per il suo rifiuto di affrontare Israele. Gli azzurrini cercheranno di arrivare fino in fondo, come nel 2017 e 2019 quando sono arrivate due semifinali. Il debutto della nostra Nazionale nel girone D è previsto domenica 21 maggio proprio col Brasile, poi mercoledì 24 contro la Nigeria e infine sabato 27 con la Repubblica Dominicana. Agli ottavi vanno le prime due di ogni girone e la quattro migliori terze.