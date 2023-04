Leao non capisce l’Inter, il video diventa virale: da piangere dalle risate

Leao protagonista involontario di un siparietto che riguarda l’Inter, il video spopola sul web: risate assicurate

Dopo tre mesi davvero molto complicati, con un rendimento al di sotto delle attese, Rafael Leao è rinato dopo i tre confronti ravvicinati contro il Napoli. Doppietta nel match di campionato, i due assist decisivi per le reti di Bennacer e Giroud tra andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League che hanno assicurato il passaggio alla semifinale del Milan. Il Diavolo ha bisogno del portoghese nella sua miglior versione per regalarsi un finale di stagione da grande protagonista.

Per Leao e i rossoneri, ora, ci sarà la doppia sfida all’Inter, in un affascinante doppio derby in semifinale di Champions. In campionato, a settembre, l’attaccante lusitano aveva realizzato una doppietta decisiva e ora spera di ripetersi. La ‘sfida’ tra le due milanesi è già iniziata in realtà, con un gustoso e divertente antipasto già nella pancia del ‘Maradona’, martedì sera, subito dopo aver eliminato il Napoli.

L’intervista in tv di Leao finisce a ridere: il derby è già iniziato

Al termine della sfida, tra le varie emittenti televisive per le interviste post partita, c’erano anche gli americani di ‘CBS Sports’. In studio, tanti opinionisti di grande spessore, come Shevchenko, Henry, Carragher e Micah Richards.

Proprio l’ex difensore del Liverpool e l’ex terzino con un passato nella Fiorentina sono stati protagonisti di un siparietto che ha causato l’ilarità di tutto lo studio e anche degli spettatori che in questi giorni stanno ricondividendo il video, facendolo diventare virale. Carragher ha chiesto a Leao se avrebbe gradito un derby contro l’Inter, quando i nerazzurri dovevano ancora scendere in campo con il Benfica. Ma la sua pronuncia di “Internazionale”, con un accento piuttosto curioso e strascicato, non è stata compresa da Leao, che ha chiesto di ripetere la domanda. Nel frattempo, in studio, Richards rideva fino alle lacrime per la pronuncia estremamente buffa di Carragher. E più tardi ha ‘rimproverato’ bonariamente il collega: “Ma se Leao fa fatica a capire il termine Inter, come pensi che possa capire ‘Internazionale’?“.