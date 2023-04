Inter bianconera: Marotta ne prende tre, uno è gratis

Marotta si muove in vista del calciomercato estivo: tre possibili colpi dai bianconeri, uno a parametro zero. Tutti i dettagli

Sono le fasi decisive della stagione, quelle dei verdetti, e anche l’annata dell’Inter di Simone Inzaghi è ancora tutta da scrivere su ben tre fronti.

I nerazzurri, attualmente sesti in campionato, sono chiamati a rimontare la classifica per non fallire il primo e indispensabile obiettivo stagionale per la società, quello della qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo che potrebbe però clamorosamente arrivare ancora dal cammino nella massima competizione europea, il prossimo ostacolo è la semifinale col Milan. Inzaghi, infine, è ancora in corsa anche in Coppa Italia dopo aver già trionfato in Supercoppa italiana proprio contro i cugini rossoneri. Nel frattempo si avvicina anche il calciomercato estivo e iniziano a spuntare i primi nomi per l’Inter. Si muove Marotta.

Calciomercato Inter, Pereyra a zero e non solo: colpi dall’Udinese

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nei colloqui per il rinnovo di Stefan de Vrij è riemerso con forza anche il nome di Roberto Pereyra, pure lui nella scuderia di Federico Pastorello. Sarebbe arrivata una prima apertura anche da parte dell’Inter.

Il fantasista ex Juventus è in scadenza di contratto a giugno e rappresenta un’importante occasione a parametro zero per l’Inter in vista dell’estate. Pereyra diventerebbe un’altra risorsa importante a centrocampo anche grazia alla sua duttilità. Ma non solo. Nel possibile asse con l’Udinese, infatti, sono da tenere d’occhio anche i nomi di Becao e Beto, entrambi già seguiti dalla dirigenza nerazzurra. Il difensore, in particolare, è accostato anche alla Juventus: Marotta è già al lavoro per bruciare la concorrenza dei bianconeri.