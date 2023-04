Gattuso-Pirlo per la panchina: il presidente va all’assalto

Compagni per tanti anni al Milan e in Nazionale, Gattuso e Pirlo sono adesso in lizza per la big della Grecia. ‘Ringhio’ è la prima scelta

Da amici a potenziali avversari per la panchina. La Grecia ‘chiama’… Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo. Precisamente il vulcanico proprietario e presidente dell’Olympiacos – nonché del Nottingham Forest – Vangekis Marinakis. Il magnate vuole un grande nome per la panchina del club greco, che occuperà ad interim fino alla fine della stagione il direttore dell’area professionale Josè Anigo. A inizio aprile è subentrato a Michel, dimessosi dopo il pari casalingo con l’Aris Salonnico.

Con Gattuso i discorsi sono già avanzati, anche se forse ‘Ringhio’ intende aspettare come finirà la stagione dell’Olympiacos per dare una risposta definitiva. Se sarà Champions o meno… Ora ci sarà la fase finale tra le prime sei classificate al termine della regular season, in tutto 10 giornate tra andata e ritorno. Il Pireo, dove milita l’ex flop dell’Inter M’Vila, partirà dalla terza posizione.

Pirlo vs Gattuso per la panchina dell’Olympiacos. E Marinakis vuole comprare un club italiano

Senza squadra dopo l’addio al Valencia, Gattuso è allettato da una possibile nuova avventura in Grecia, stavolta alla guida di un club ricco e molto ambizioso. Nel Paese allenò a inizio carriera, tra mille problemi, l’Ofi Creta per 17 partite.

Da Gattuso a Pirlo, ora solo un’idea di Marinakis affascinato dall’Italia e dal calcio italiano. Così tanto che tra i suoi piani futuri c’è l’acquisto di un club nostrano. Si sussurra della Roma, dove si è appena insiediato proprio l’ex CEO dell’Olympiacos, Lina Souloukou. Tornando a Pirlo, il suo contratto coi turchi del Karagmuruk – stipendio di circa 1,5 milioni di euro più bonus – termina a fine anno. Al momento rappresenterebbe una alternativa a Gattuso e a qualche altro grande nome. Stesso discorso per Cambiasso, che all’Olympiacos ha chiuso la sua carriera da calciatore conquistando due campionati ma che, di fatto, non ha ancora cominciato ad allenare.