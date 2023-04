DIRETTA Serie A, Sampdoria-Spezia: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Stankovic e lo Spezia di Semplici in tempo reale

La Sampdoria riceve lo Spezia a Genova nel terzo e ultimo anticipo del sabato, in una gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, 12esimo turno del girone di ritorno. Un derby ligure che mette in palio punti salvezza che sarà diretto dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Da un lato i blucerchiati di Dejan Stankovic, privi dello squalificato Sabiri, sono davvero all’ultima spiaggia: dopo il buon pareggio contro il Lecce, è obbligatorio vincere per ridurre da 10 a 7 il distacco dal quartultimo posto che vale la salvezza e prova a sperare in un miracolo sportivo. Dall’altro i bianconeri di Leonardo Semplici, che a loro volta dovranno fare a meno di Ampadu appiedato dal giudice sportivo, vogliono rialzare la testa dopo il ko interno contro la Lazio. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che su Dazn. All’andata gli aquilotti vinsero in rimonta il derby 2-1 con una rete di Nzola dopo il vantaggio di Sabiri e l’autogol di Murillo. Calciomercato.it vi offre il derby di ‘Marassi’ tra Samp e Spezia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sampdoria-Spezia

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Leris, Rincon, Winks, Augello; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Esposito; Nzola. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio* 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Torino* 42, Sassuolo* 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 26, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria 16

*Una partita in più