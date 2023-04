DIRETTA Serie A, Salernitana-Sassuolo: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Paulo Sousa e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

Il Sassuolo fa visita alla Salernitana nel primo anticipo del sabato, in una gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica di 10 punti che sarà diretta dall’arbitro Camplone della sezione di Pescara.

Da una parte i granata di Paulo Sousa, reduci da una clamorosa striscia di sei pareggi di fila iniziata contro la Samp e proseguita con Milan, Bologna, Spezia, Inter e Torino, vanno a caccia di un altro risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra i neroverdi di Alessio Dionisi, vogliono dare seguito al successo di prestigio contro la Juventus per scavalcare almeno momentaneamente la Fiorentina al nono posto. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva su Dazn. All’andata gli emiliani si imposero con un netto 5-0 grazie alle reti di Laurentie, Pinamonti, Thorstvedt, Harroui e Antiste. Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra Salernitana e Sassuolo in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Botheim. All. Paulo Sousa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Lauriente. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria 16

*Una partita in più