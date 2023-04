Cassano show, nuovo attacco a Mou: “Ha solo c**o”

L’ex attaccante torna a parlare del tecnico portoghese, dopo la battuta di ieri: ecco cosa è successo alla BoboTv

La lite a distanza tra Antonio Cassano e Jose Mourinho continua anche stasera e si arricchisce di un nuovo capitolo.

A parlare stavolta è l’ex attaccante, che intervenendo alla Bobo Tv, ha voluto commentare quanto detto dal tecnico portoghese. L’allenatore della Roma, dopo il successo contro il Feyenoord è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e con una battuta ha ricordato Cassano: quando Di Bello ha invitato i campioni in studio (era presente Del Piero) a far una domanda, Mou in maniera ironica ha chiesto se non ci fosse anche Cassano.

L’ex Inter ha così risposto: “Quel fenomeno di allenatore, Jose Mourinho, ha parlato di me. Non mi nominare, io da giocatore ero forte, avevo pochi rivali, ma suonato come un tamburo. Lui invece come allenatore continua ad aver c**o, se Dybala non gli entra è un’altra partita“.