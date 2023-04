Esalta Dybala e ‘chiama’ Cassano, Mou scatenato: “Non c’è, vero?”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese dopo la qualificazione in semifinale di Europa League. C’è tempo pure per una battuta su Cassano

Arrivano le dichiarazioni di Mourinho dopo la vittoria contro il Feyenoord. Un successo che chiaramente ha reso felice il portoghese.

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha avuto modo di fare sorridere i telespettatori e gli opinionisti presenti, con una battuta su Cassano: quando Di Bello ha ceduto la parola ai campioni in studio (c’era Del Piero), Mourinho ha chiesto, sorridendo: “Non c’è anche Cassano, vero?”. Il portoghese ha così aggiunto un nuovo capitolo ad una vicenda tra il tecnico e l’ex giocatore.

Parlando della partita Mou si è detto soddisfatto: “La squadra ha giocato benissimo. La situazione Dybala e l’infortunio di Wijnaldum non aiutano a gestire la gara. I ragazzi con concentrazione, coraggio e intelligenza nel gestire ci sono riusciti contro u Feyenoord ottima squadra, ma siamo stati superiori”.

Esperienza nella vittoria – “Si capisce perché ho i capelli bianchi, l’altro è un pelatone (sorride, ndr.). Ho 150 partite in Europa, ho visto di tutto. Avevo detto ai ragazzi che non sarebbe stata come Salisburgo o Bodo/Glimt, se eravamo 1-0 al 90esimo per me era perfetto. Con gli analisti abbiamo gestito la partita, il cambio di Wijnaldum mi ha creato tanti problemi. Quando ho messo Dybala ho dovuto fare in simultanea gli altri perché la terza finestra era sempre per lui in caso di infortunio. Sono loro che giocano e corrono, sono molto contento per i ragazzi

Capitolo Dybala – La mia sensazione è che più che la fiducia, cercava la gioia persa e qua l’ha trovata. Ha trovato un bel gruppo e un allenatore che lo capisce. È un bravo ragazzo. Pensa che ha qualità per fare di più, per giocare in una delle squadre più forti al mondo e ha ragione ma qua ha trovato gioia e grande amore. Questo si vede anche in campo. Gli ho dato la fiducia anche di poter uscire 1 minuto dopo il cambio. Alla fine ha giocato quasi un’ora”.